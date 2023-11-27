مجلس الأمن القومي الأمريكي: حماس لا تسيطر على جميع الرهائن وهناك جماعات أخرى
قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي لـشبكة "إي بي سي": إن حماس لا تسيطر على جميع الرهائن بل هناك جماعات أخرى تحتجز بعضهم.
الإفراج عن الأسرى العسكريين
وأعلنت حركة حماس، اليوم الإثنين ان الإفراج عن الأسرى العسكريين مرتبط بالإفراج عن كل الأسرى الفلسطينيين وإنهاء الحصار.
تمديد الهدنة
وأضافت حماس:"سنبذل جهدا لتمديد الهدنة وفقا للعدد المتوفر من المحتجزين المدنيين".
وقالت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الإثنين إن إسرائيل تنتظر رد حـماس بشأن تمديد الهدنة ليوم إضافي مقابل إخلاء سبيل 10 محتجزين.
مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي
وقال مصدر إسرائيلي لشبكة CNN، إن مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، ناقش إمكانية تمديد الهدنة المؤقتة مع حماس عندما اجتمع مساء الأحد.
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