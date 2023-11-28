وليد دعبس: نسعى لإنشاء 3 فروع لنادي مودرن فيوتشر

فيوتشر، أكد وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر، أنه يسعى لإنشاء 3 فروع للنادي في التجمع والشيخ زايد والهضبة الوسطى، وتم تحديد الأماكن ونسير في إجراءات شراء الأراضي، مشيرًا إلى أن ناديه يأمل في التوسع بمحافظات الشرقية والمنصورة.

وقال دعبس في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "أتمنى أن يكون هناك تعاون مع هيئة استاد القاهرة، ورئيسه وليد عبدالوهاب الذي يمتلك فكر اقتصادي رائع، ويسعى للدخول في شراكة مع القطاع الخاص وهو فكر يساعد على النجاح، ونتمنى وجود تعاون مع الاستاد في العديد من المشروعات".

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وأضاف: "نسعى لإيجاد موارد مالية لنادي مودرن فيوتشر من أجل توفير المداخيل المالية، والاستثمار الرياضي ليس مجرد إنفاق أموال فقط".

فتح الاستثمار في الأندية الشعبية

وواصل: "يجب فتح الاستثمار في الأندية الشعبية في المحافظات لإعادتها من جديد للدوري المصري مثل نادي الشرقية والمنصورة وهناك رجال أعمال كثيرين موجودين ولكن يجب وضع إستراتيجية ونظام معين من أجل الاستثمار وإيجاد مداخيل مالية".

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك ، بقيادة معتمد جمال لمواجهة نظيره فيوتشر الأربعاء المقبل على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر

مباراة الزمالك وفيوتشر تقام يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك وفيوتشر عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.

ترتيب الزمالك وفيوتشر في الدوري المصري

يحتل الزمالك المركز العاشر في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 8 نقاط، بينما يحتل فيوتشر المركز الثالث برصيد 12 نقطة.

ومن ناحيته عقد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة خاصة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادًا للقاء مودرن فيوتشر المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وقدم معتمد جمال التهنئة للاعبين بعد تحقيق الفوز في مباراة الأمس أمام أبو سليم الليبي في بداية مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأبدى القائم بأعمال المدير الفني في حديثه مع اللاعبين رضاه عن الأداء في ظل الظروف التي خاض فيها الفريق المباراة من غيابات عديدة، وشدد على أن الجميع كان على قدر المسؤولية.

وكان فريق الزمالك فاز على أبو سليم الليبي، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد بإستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأعرب معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بالفوز على أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.