الأحد 26 نوفمبر 2023
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رياضة

أول قرار من معتمد جمال بعد فوز الزمالك على أبو سليم بالكونفدرالية

مران الزمالك، فيتو
مران الزمالك، فيتو

 الزمالك ، رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة من التدريبات غدًا الإثنين، بعد الفوز على أبوسليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستأنف الفريق تدريباته في الرابعة عصر الغد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادًا للقاء مودرن فيوتشر، في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل باستاد السلام.

وأعرب معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بالفوز على أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. 

تصريحات معتمد جمال 

وقال معتمد جمال في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:" الحمد لله على المكسب، وحققنا هدفنا بالفوز والحصول على الثلاث نقاط في بداية مشوار دور المجموعات".

وتابع قائلا:" كنا نتمنى أن تكون النتيجة أكبر من الفوز بهدف ولكن المهم هو الحصول على الثلاث نقاط، وتحدثت مع اللاعبين قبل المباراة بأن بداية  الفريق من قبل لم تكن جيدة في الكونفدرالية".

وأضاف معتمد جمال:" فريق أبوسليم قام بتغيير طريقة اللعب واعتمد على التكتل الدفاعي، مما أدى لصعوبة المباراة، وقمت بتغيير طريقة اللعب بين الشوطين وأجريت تغييرات لزيادة الفاعلية الهجومية".

وتابع:" بعد تأخر الزمالك في التسجيل دفعت بناصر منسي واعتمدت على ثنائي هجومي مع وجود أوباما لاعب حر، وتمكن الأخير من تسجيل هدف الفوز".

وقال معتمد جمال:" المباراة كانت جيدة بشكل عام، رغم الفوز بهدف وحيد، والمباريات الودية التي خاضها الفريق كان غرضها تجهيز اللاعبين أمثال سامسون وناصر منسي ولكني فضلت عدم البدء بهم لعدم الضغط عليهم".

وتابع:" محمود عبد الرازق " شيكابالا" لاعب كبير وأي مباراة شارك فيها قدم إضافة كبيرة، وتكون فاعليته أكبر عندما يتم الدفع به في التشكيل الأساسي للمباريات".

واختتم معتمد جمال تصريحاته قائلا:" نحاول دائما علاج الأخطاء والسلبيات التي يقع فيها الفريق مثل التسديد على المرمي وغيرها".

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز على نظيره أبوسليم الليبي بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ستاد برج العرب في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره فيوتشر يوم الأربعاء المقبل، 29 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام فيوتشر 

مباراة الزمالك وفيوتشر تقام يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. 

أحداث  مباراة الزمالك وأبوسليم 

استحوذ لاعبو الفارس الأبيض على مجريات الربع ساعة الأولى محاولين الوصول لمرمى أبو سليم لكن دون جدوى.

وتبادل الفريقان الاستحواذ على الكرة في النصف ساعة الأولى دون أي خطورة تذكر سوى تسديدة ضعيفة من أحمد سيد زيزو. 

وسدد عبدالشافي تسديدة ضعيفة أتت في يد حارس فريق أبوسليم، وكاد الزمالك أن يحرز الهدف الأول عن طريق المثلوثي لكن أتت فوق القائم.

وضغط الزمالك مع بداية الشوط الثاني وكان قريب من إحراز الهدف الأول لولا ثبات الدفاع الليبي، وأحرز أوباما الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 72 من ضربة رأس.

ووصل لاعبو أبوسليم لمنطقة جزاء  الزمالك محاولين خطف هدف التعادل لكن دون جدوى، وأنقذ عواد المرمى من هدف مؤكد من لاعبي أبوسليم الليبي.

 

 

تشكيل الزمالك أمام أبو سليم الليبي

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - سيد عبد الله " نيمار" - إبراهيما نداي.

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خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمد طارق وأحمد زكي وحاتم سكر  وعمر جابر ومحمد أشرف روقا وسيف الدين الجزيري وناصر منسي وسامسون أكينيولا.

 

 

قائمة الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي 

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي  - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو"  - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

 

 

الزمالك وأبو سليم الليبي

ويضم نادي الزمالك 4 محترفين وهم التونسيون سيف الجزيري وحمزة المثلوثي والسنغالي إبراهيما نداي والبنيني سامسون أكينيولا. 

كما يضم أبو سليم الليبي 4 محترفين، ثلاثة من دولة تونس وهم المدافع ثامر الصالحي صاحب الـ 31 عاما، والمدافع مراد زهو صاحب الـ 34 عاما، ومنذر القاسمي صاحب الـ 31 عاما، كما يضم أبو السليم الليبي اللاعب النيجيري بيتر نوراه الذي يشارك كمهاجم وجناح أيسر. 

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.  

طاقم حكام مباراة الزمالك وأبو سليم 

ويتكون طاقم التحكيم من محرز المالكي حكما للساحة، ويعاونه مواطنيه وائل الحناشي وأيمن إسماعيل مساعدين، وصادق السالمي حكمًا رابعًا. 

واختار "كاف" الإثيوبي سولمون أبيبي مراقبا عاما على المباراة، في حين يراقب الحكام المغربي عبد الله العشيري. 

ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلًّا من ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي. 

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