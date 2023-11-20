على طريقة جابر القرموطي، عمرو أديب يمزق صورة نتنياهو على الهواء

حرب غزة، استنكر الإعلامي عمرو أديب، المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين بقطاع غزة.



عمرو أديب يمزق صورة نتنياهو

وقام عمرو أديب، بتمزيق صورة رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على الهواء، على طريقة الإعلامي جابر القرموطي المعتادة في ردود أفعاله على بعض القضايا.

إبادة جماعية للفلسطينيين



وقال "أديب": "ما يحدث ضد الفلسطينيين في غزة إبادة وجرائم حرب، ليس حربا ولا حربا عالمية ثانية وإنما مجازر وإبادة جماعية للمدنيين العزل"، معقبا: "محدش يعرف يرفع التليفون على الحيوان بتاع إسرائيل اللي اسمه نتنياهو ويقوله كفاية كدة".



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مشاهد غزة

وتابع: "المناظر اللي بنشوفها في غزة صعبة للغاية، يا ريت ننقذ ما يمكن إنقاذه ونوقف حرب الإبادة ضد الفلسطينيين".



مشكلة نتنياهو

وقال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحماس: إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو هو من يعطل التوصل لصفقة تبادل الأسرى.

ولفت الرشق خلال تصريحات نقلتها وسائل إعلام فلسطينية إلى أنه “في كل مرة نقترب من إنجاز صفقة الأسرى تبرز مشاكل وتوقفها الطرف الصهيوني وخصوصا نتنياهو هو من يعطل التوصل لصفقة تبادل الأسرى”.



التوصل لصفقة تبادل الأسرى



وكان قد قال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض، إن المفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن من غزة تقترب من نهايتها.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: نعمل على مدار الساعة من أجل التوصل لإتفاق بشأن الرهائن ونعتقد أننا أقرب من أي وقت مضى.



واستطرد: "إسرائيل وافقت على هُدن إنسانية قصيرة بناء على طلبنا"، لافتا إلى أن الولايات المتحدة أوضحت لدولة الاحتلال ضرورة عدم تعرض المدنيين للأذى بجنوب غزة.

صفقة الرهائن

وتابع: حال تم الإتفاق بشأن صفقة الرهائن نتوقع من جميع الأطراف أن تلتزم ببنود هذا الاتفاق.

منع تصعيد الصراع في غزة





وتصاعد الخلاف بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأسابيع الأخيرة، بسبب العدد الكبير للضحايا المدنيين في غزة، وعنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، والعديد من القضايا الأخرى المرتبطة بالحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع المحاصر.

وقال مسئولون أمريكيون وأوروبيون لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يكافح من أجل إقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باتخاذ خطوات يمكنها أن تمنع تصعيد الصراع في غزة، وهو ما يضع العلاقات بين الحليفين على المحك.

وفشلت محاولات إدارة بايدن في إقناع نتنياهو بالموافقة على هدنة إنسانية قد تؤدي إلى إطلاق سراح المزيد من الأسرى، إذ قال مسؤولون أمريكيون إن المحادثات الأخيرة بين الطرفين أصبحت أكثر توترًا، مع استمرار نتنياهو في معارضة أي اتفاق يشمل هدنة طويلة.

وعلى مدى الأسبوعين الماضيين، ضغط بايدن على نتنياهو بشأن العديد من القضايا، من بينها الحد من سقوط الضحايا المدنيين في غزة، والموافقة على هدن لإطلاق سراح الأسرى، ولكن هذه المساعي فشلت، لـ"تختبر حدود دعم بايدن لإسرائيل في هذه الحرب"، وفق "وول ستريت جورنال".