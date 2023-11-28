أسامة الشيخ: يا رب يجي يوم يكون في مصر سينما وليس مهرجانات سينما

في تصريح صادم علق المهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، عن الأوضاع الثقافية والفنية داخل المجتمع المصري.

وقال عبر حسابه الرقمي بموقع "فيسبوك": جميل إن مصر فيها منتديات إعلام ومهرجانات سينما… يا رب يجي يوم يكون فيها إعلام وسينما.

في إشارة منه إلى انحدار جودة الانتاجات الفنية الحالية.

المهندس أسامة الشيخ

يشار إلى أن أسامة الشيخ هو منتج وإعلامي من مواليد 15-4-1952 بقرية دماص مركز ميت غمر، بمحافظة الدقهلية، حصل على درجة البكالوريوس في هندسة الاتصالات من جامعة القاهرة عام 1975 بعد تخرجه مباشرة التحق بالعمل في قطاع الهندسة الإذاعية بالتلفزيون المصري، وأسس وأدار عددًا من الوسائل الإعلامية منها شبكة راديو وتلفزيون العرب ART، وقناة الرأي الكويتية، وكالة الأخبار العربية AN. - تولى رئاسة مجموعة قنوات دريم.



كما عمل رئيسًا لشبكة تلفزيون النهار لفترة قصيرة، ثم تولى منصب المستشار المؤسس لشركة "أرا" الدولية المالكة لمجموعة MBC؛ تولى رئاسة اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، وعمل مستشارًا إعلاميًّا لمجموعة MBC.



أيضًا التحق بعدد من اللجان والمؤتمرات سواء كرئيس أو عضو، منها: رئيس اللجنة العليا للتنسيق بين الفضائيات العربية التابعة لاتحاد الإذاعات العربية بتونس، ورئيس لجنة البطولات الرياضية باتحاد الإذاعة والتلفزيون، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة السينما، عضو مجلس كلية الإعلام جامعة القاهرة، وعضو لجنة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات باتحاد الإذاعة والتلفزيون.

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