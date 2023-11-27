وزير دفاع الاحتلال: سنواصل القتال في غزة بعد انتهاء الهدنة

قال وزير دفاع الاحتلال يوآف جالانت، إن القتال في قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة سوف يصبح أكثر كثافة وسيشمل جميع أنحاء القطاع.

وقال جالانت مساء اليوم الأثنين: "سنستأنف القتال بعد انتهاء الهدنة بكثافة أكبر وسيعمل الجيش في جميع أنحاء قطاع غزة".



وزعم خلال حديثه مع جنود لواء “جفعاتي بأن حركة حماس ستستخدم وقف إطلاق النار لإعادة تجميع صفوفها والراحة، مشيرا إلى عزم القوات الإسرائيلية ضربهم بمساعدة سلاح الجو والمدفعية، قائلًا: ”عندها فقط سيتم استئناف تقدم المشاة".

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هدنة إنسانية كاملة في قطاع غزة

من ناحيته دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى هدنة إنسانية "كاملة" في غزة، بدلًا من الوقف المؤقت لإطلاق النار، قائلًا إن "الكارثة الإنسانية في غزة تتفاقم يومًا بعد يوم".

المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك قال، في بيان: "يجب أن يستمر الحوار الذي أدى إلى الاتفاق، وأن يؤدي لهدنة إنسانية كاملة من أجل سكان غزة وإسرائيل والمنطقة الأوسع".





وأضاف: "ستواصل الأمم المتحدة دعم هذه الجهود بكل السبل الممكنة".



وذكر المتحدث أن الأمم المتحدة كثفت تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة خلال الأيام الأربعة الماضية أثناء الهدنة، وأنها أرسلت مساعدات إلى بعض المناطق الشمالية من القطاع الساحلي الذي ظلت أجزاء كبيرة منه معزولة لأسابيع.



وأضاف: "لكن هذه المساعدات بالكاد تلبي الاحتياجات الهائلة لنحو 1.7 مليون نازح".



حماس تسعى للدخول في صفقة جديدة لتمديد الهدنة

من ناحيته قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" خليل الحية، تمكنا من الوصول للعدد المطلوب من المحتجزين لتمديد الهدنة يومين، ونأمل أن نتمكن من تمديد الهدنة مدة أطول.

وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن "الآلية ستستمر خلال اليومين المقبلين بتسليم 10 من أسرى الاحتلال مقابل 30 فلسطينيا.

تمديد الهدنة في قطاع غزة

وأكد سعي حماس إلى "الدخول في صفقة جديدة تتجاوز النساء والأطفال، ويمكن الدخول في هدنة جديدة تتعلق بالفئات الأخرى بعد إنجاز تبادل النساء والأطفال".

وأشار إلى أن "هناك تقصيرا وتلكؤا في إيصال المساعدات إلى شمال غزة خلال الأيام الماضية ونأمل أن يتغير ذلك".

وكانت قد أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، مساء اليوم الإثنين، الاتفاق مع مصر وقطر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة ليومين بنفس شروط الهدنة السابقة.

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في غزة.

وقالت إنها تأمل في أن تفضي الهدنة الإنسانية في غزة إلى وقف دائم لإطلاق النار داخل القطاع.

وأكدت الخارجية القطرية: "هناك رسائل من الطرفين لتمديد الهدنة في قطاع غزة، والجهود مستمرة لتمديد الهدنة ليومين إضافيين لإدخال المساعدات والإفراج عن الرهائن والأسرى".

