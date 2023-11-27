البيت الأبيض: نأمل في تمديد الهدنة بقطاع غزة بعد اليومين الإضافيين

صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي بأن الولايات المتحدة تؤيد تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة بعد اليومين الإضافيين أيضا، مؤكدا أن ذلك يعتمد على حركة "حماس".



تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة

وقال كيربي: "بالطبع، نأمل في تمديد الهدنة مرة أخرى، لكن هذا سيعتمد على ما إذا كانت حماس ستواصل إطلاق سراح الرهائن".



وأشار كيربي إلى أن الهدنة الإنسانية، التي كانت مقررة أصلا لمدة أربعة أيام، سيتم تمديدها حتى صباح الخميس، وقال: "لقد أدت الهدنة الإنسانية بالفعل إلى وقف الأعمال القتالية، فضلا عن زيادة إمدادات المساعدات الإنسانية. والآن، من أجل تمديد الهدنة، تعهدت حماس بإطلاق سراح 20 امرأة وطفلا آخرين خلال اليومين المقبلين".

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وبحسب المتحدث باسم البيت الأبيض، فإن الرئيس الأمريكي جو بايدن وفريقه عملوا "ليل نهار" للتوصل إلى اتفاقات بشأن تمديد الهدنة الإنسانية.



وقال: "أطلعه مستشار الأمن الداخلي جيك ساليفان على حالة المفاوضات لتمديد فترة التوقف المؤقت. وسيواصل هو وفريقه للأمن القومي بأكمله معالجة هذه القضية في الأيام المقبلة مع تقدم العمل بشأن تمديد الاتفاق الأصلي والمزيد من تمديد فترة الهدنة المؤقتة".

سياسة الولايات المتحدة تجاه إسرائيل



وقال البيت الأبيض إن النهج الأمريكي الحالي تجاه إسرائيل لا يتضمن قيودًا على المساعدات العسكرية.

وقال كيربي تعليقا على اقتراح الديمقراطيين بفرض شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل: "إن النهج الذي نتبعه حاليا تجاه إسرائيل ناجح"، مشيرا إلى أن السياسة الأمربكية تجاه إسرائيل "تؤدي إلى نتائج".



هدنة إنسانية كاملة في قطاع غزة

من ناحيته دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى هدنة إنسانية "كاملة" في غزة، بدلًا من الوقف المؤقت لإطلاق النار، قائلًا إن "الكارثة الإنسانية في غزة تتفاقم يومًا بعد يوم".

المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك قال، في بيان: "يجب أن يستمر الحوار الذي أدى إلى الاتفاق، وأن يؤدي لهدنة إنسانية كاملة من أجل سكان غزة وإسرائيل والمنطقة الأوسع".



وأضاف: "ستواصل الأمم المتحدة دعم هذه الجهود بكل السبل الممكنة".



وذكر المتحدث أن الأمم المتحدة كثفت تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة خلال الأيام الأربعة الماضية أثناء الهدنة، وأنها أرسلت مساعدات إلى بعض المناطق الشمالية من القطاع الساحلي الذي ظلت أجزاء كبيرة منه معزولة لأسابيع.



وأضاف: "لكن هذه المساعدات بالكاد تلبي الاحتياجات الهائلة لنحو 1.7 مليون نازح".



الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين داخل قطاع غزة



ومن ناحية أخرى قال المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إن 184 إسرائيليًا لا يزالون محتجزين في قطاع غزة.



وأكد في مؤتمر صحفي، بأن تل أبيب ستضغط على حماس لإطلاق مزيد من الرهائن، مشيرًا إلى أن 1200 إسرائيلي على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 9000 في أحداث السابع من أكتوبر الماضي.





تمديد الهدنة بين حماس وإسرائيل



وأضاف المتحدث باسم حكومة الاحتلال بأن "حماس تعرف أننا منفتحون على تمديد الهدنة ونريد إطلاق سراح 50 إسرائيليا".



وقال: "أبلغنا عائلات 392 من العسكريين الإسرائيليين الذين قتلوا منذ 7 أكتوبر، وهناك 184 مختطفا لدى حماس بينهم 80 إسرائيليا من مزدوجي الجنسية".



وكان منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، أعلن اليوم الإثنين، أن إسرائيل وافقت على تمديد الهدنة المؤقتة في غزة مقابل الإفراج عن المزيد من الأسرى، وقال: نحن في انتظار موافقة حماس.

