الإثنين 27 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

البيت الأبيض يكشف مصير العمليات العسكرية في غزة بعد انتهاء الهدنة

جيش الاحتلال الإسرائيلي،
جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

اتفاق الهدنة في غزة، أعلن البيت الأبيض، أن تمديد الهدنة يتضمن التزام حماس بالإفراج عن 20 من النساء والأطفال المحتجزين على مدار اليومين القادمين.

 

مواصلة إسرائيل العمليات العسكرية في قطاع غزة

وذكر البيت الأبيض، أن إسرائيل ستواصل العمليات العسكرية في قطاع غزة فور انتهاء الهدنة، متابعًا: "نأمل أن يتم إطلاق سراح محتجزتين أمريكيتين اليوم لكننا لن نطمئن إلا عندما نراهما تخرجان من غزة".

 

تمديد الهدنة في غزة

وتابع: "نأمل أن يستمر تمديد الهدنة حتى نرى خروجا لجميع المحتجزين، والتمديد لمدة يومين يشمل الإفراج عن نساء وأطفال فقط".

 

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العمليات في غزة

وقال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، إن العمليات العسكرية في غزة بعد انتهاء الهدنة الإنسانية ستكون أقوى وأعنف، وستشمل كل أنحاء القطاع.

 

حماس تعلن الاتفاق مع مصر وقطر على تمديد الهدنة الإنسانية ليومين

ومساء اليوم، أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، الاتفاق مع مصر وقطر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة ليومين بنفس شروط الهدنة السابقة.

 

كما أعلنت وزارة الخارجية القطرية، التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في غزة.

 

وقالت: إنها تأمل في أن تفضي الهدنة الإنسانية في غزة إلى وقف دائم لإطلاق النار داخل القطاع.

 

وأكدت الخارجية القطرية: "هناك رسائل من الطرفين لتمديد الهدنة في قطاع غزة، والجهود مستمرة لتمديد الهدنة ليومين إضافيين لإدخال المساعدات والإفراج عن الرهائن والأسرى".

 

وأفادت القناة 12 العبرية، مساء اليوم الإثنين، بأنه سيتم إطلاق سراح ١١ أسيرا إسرائيليا ضمن الدفعة الرابعة من صفقة تبادل الأسرى بين حماس ودولة الاحتلال قريبا.

 

الإفراج عن الأسرى العسكريين للاحتلال الإسرائيلي

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن الإفراج عن الأسرى العسكريين للاحتلال الإسرائيلي مرتبط بالإفراج عن كل الأسرى الفلسطينيين أي «تبييض السجون» وإنهاء الحصار على قطاع غزة.

 

جدير بالذكر أن البيت الأبيض، قال: إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدثا هاتفيًّا، واتفقا على "مواصلة العمل لتأمين إطلاق سراح جميع الأسرى"، وفقًا لـ رويترز.


إسرائيل ستستأنف عدوانها في غزة

وقال البيت الأبيض في بيان: "اتفق الزعيمان على أن العمل لم ينته بعد وأنهما سيواصلان العمل لتأمين إطلاق سراح جميع الأسرى"، مضيفًا أنهما اتفقا أيضًا على البقاء على اتصال وثيق خلال الأيام المقبلة.

 

وأكد بيان صادر عن مكتب نتنياهو، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ناقش مع بايدن إطلاق سراح مجموعة أخرى من الأسرى في غزة، وفي الوقت نفسه، شدد على أنه في نهاية فترة التوقف، تعتزم إسرائيل العودة إلى إجراء عملية عسكرية في القطاع.

تفاصيل لقاء يحيى السنوار بالأسرى الإسرائيليين في غزة

تحذير شديد اللهجة من دولة الاحتلال بشأن العمليات في غزة بعد الهدنة

وقال نتنياهو: إنه أبلغ بايدن بأن إسرائيل ستستأنف حملتها في غزة بكل قوة بمجرد انتهاء الهدنة المؤقتة. غير أنه أضاف أنه سيرحب بتمديد الهدنة إذا سهلت إطلاق سراح 10 أسرى إضافيين كل يوم، على النحو المتفق عليه بموجب الاتفاق الأصلي الذي توسطت فيه مصر وقطر.

 

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