خريطة القرآن المجود اليوم الثلاثاء بإذاعة القرآن الكريم

كشفت إذاعة القرآن الكريم عن الخريطة الزمنية الكاملة لتلاوات القرآن المجود اليوم الثلاثاء 14 جمادى الأولى 1445 هجرية.

تلاوات القرآن المجود اليوم الثلاثاء 14 جمادى الأولى 1445 هجرية

وتستهل تلاوات القرآن المجود اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الـ 40: 6 (ص) بتلاوة للشيخ محمود عبد الحكم وما تيسر من سورة النور 10ق

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة آل عمران 30ق

00: 8 (ص)تلاوة للشيخ طه الفشني وما تيسر من سورتى ق/ الذاريات 30 ق



44: 9 (ص) تلاوة للشيخ عبد الرحمن الدروي وما تيسر من سورتي الأحزاب/ سبأ 15 ق



20: 11 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ محمد حسن النادي وما تيسر من سورة المائدة 15ق



48: 11 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمود إسماعيل الشريف وما تيسر من سورة القصص 30ق



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12:57 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمود الخشت وما تيسر سورة الزخرف 15ق



14:06 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ عبد العظيم زاهر وما تيسر من سورة النور 10 ق



19: 16 ( قرآن بعد العصر) تلاوة للشيخ محمد عبدالحليم سلامة وما تيسرمن سورة الأحزاب 23ق



00: 17 ( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ عثمان الشبراوي وما تيسر من سورة آل عمران 30ق



18:22 ( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوي وما تيسر من سورة الفتح 30ق





15: 21 ( قرآن بعد العشاء ) تلاوة للشيخ عبد العزيز على فرج وما تيسر من سورة مريم 45ق



15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ محمود عبدالحكم وما تيسر من سورة الأنبياء 42ق



01:35(بعد منتصف الليل) للشيخ علي نجم عساكر وما تيسر من سورة النور 15ق



02:26(بعد منتصف الليل) للشيخ محمد عبد الحميد البوشي وما تيسر من سورة النحل 15ق



03:46(بعد منتصف الليل) للشيخ عبد الفتاح الشعشاعي وما تيسر من سورة الرعد 24ق

