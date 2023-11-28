خريطة القرآن المجود اليوم الثلاثاء بإذاعة القرآن الكريم
كشفت إذاعة القرآن الكريم عن الخريطة الزمنية الكاملة لتلاوات القرآن المجود اليوم الثلاثاء 14 جمادى الأولى 1445 هجرية.
تلاوات القرآن المجود اليوم الثلاثاء 14 جمادى الأولى 1445 هجرية
وتستهل تلاوات القرآن المجود اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الـ 40: 6 (ص) بتلاوة للشيخ محمود عبد الحكم وما تيسر من سورة النور 10ق
00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة آل عمران 30ق
00: 8 (ص)تلاوة للشيخ طه الفشني وما تيسر من سورتى ق/ الذاريات 30 ق
44: 9 (ص) تلاوة للشيخ عبد الرحمن الدروي وما تيسر من سورتي الأحزاب/ سبأ 15 ق
20: 11 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ محمد حسن النادي وما تيسر من سورة المائدة 15ق
48: 11 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمود إسماعيل الشريف وما تيسر من سورة القصص 30ق
12:57 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمود الخشت وما تيسر سورة الزخرف 15ق
14:06 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ عبد العظيم زاهر وما تيسر من سورة النور 10 ق
19: 16 ( قرآن بعد العصر) تلاوة للشيخ محمد عبدالحليم سلامة وما تيسرمن سورة الأحزاب 23ق
00: 17 ( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ عثمان الشبراوي وما تيسر من سورة آل عمران 30ق
18:22 ( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوي وما تيسر من سورة الفتح 30ق
15: 21 ( قرآن بعد العشاء ) تلاوة للشيخ عبد العزيز على فرج وما تيسر من سورة مريم 45ق
15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ محمود عبدالحكم وما تيسر من سورة الأنبياء 42ق
01:35(بعد منتصف الليل) للشيخ علي نجم عساكر وما تيسر من سورة النور 15ق
02:26(بعد منتصف الليل) للشيخ محمد عبد الحميد البوشي وما تيسر من سورة النحل 15ق
03:46(بعد منتصف الليل) للشيخ عبد الفتاح الشعشاعي وما تيسر من سورة الرعد 24ق
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.