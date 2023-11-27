أسيرة فلسطينية محررة تروي كواليس القمع داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

صفقة الأسرى، قالت أسيل منير إبراهيم، إحدى الأسيرات المحررات ضمن صفقة تبادل الأسرى خلال الهدنة حاليًا بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية برعاية مصرية قطرية: إن الاحتلال الإسرائيلي مارس أبشع أنواع القمع والتعذيب مع الأسيرات وتم منعهم من أي وسائل تواصل وتعرضوا لضغوطات نفسية، وقمع همجي داخل سجون الاحتلال.

هجمية الاحتلال الإسرائيلي

وأضافت خلال حديثها بقناة “القاهرة الإخبارية”: "سحبوا الراديو والتليفزيون والمواد الغذائية والفرش والملابس، وصادروا كل شيء بطرق همجية بواسطة قوات مدججة بالسلاح حاوطت القسم وأطلقوا الغاز وضربونا، كانت حالتنا مأساوية، لكن صمودنا كسرهم".

Advertisements

مشاجرة مع مجندة إسرائيلية

وأوضحت أنهم اعتقلوها خلال زيارة لأخيها الأسير قبل سنة و3 أشهر، بعد مشاجرة مع مجندة إسرائيلية حاولت تعتدي عليها، واتهموها أنها إرهابية تابعة لمنظمة حماس، وبحيازتها سلاحا أبيض، وطلبوا لها حكم بالسجن 15 عامًا.

التعذيب في المعتقل

وذكرت أن الاحتلال الإسرائيلي تعاملوا معها بحقد وكره وتعذيب نفسي في المعتقل، واعتقلوها وأخاها وأمها، وكان لها عم أسير 16 سنة وراء قضبان الاحتلال ولما خرج في رمضان الماضي، تلقت خبر استشهاده ودخلت وقتها في إضراب، وأفرج عن والدتها بعد اعتقالها أسبوع، وقضت سنة و3 أشهر، ولم يصدر حكم عليها.

تثبيت الهدنة المؤقتة

وقال منتصر عمران، المحلل السياسي والباحث في شئون حقوق الإنسان، إن جهود مصر الجبارة وراء نجاح وتثبيت الهدنة المؤقتة، وإتمام الصفقات التبادلية بين حماس وإسرائيل.

ولفت عمران إلى الأجواء العسكرية والتكتم الكبير من الجانب الإسرائيلي عن كواليس استلام المفرج عنهم، بالإضافة إلى المنع الإعلامي للمفرج عنهم من الأداء بأي أحاديث صحفية، بل تم منع الإعلام من الحضور أصلا.

وأضاف: في نفس الوقت تشترط إسرائيل عدم إقامة مشاهد أفراح للفلسطينين بجانب السجن الذي تم الإفراج منه قبل مغادرتهم إلى منازلهم في مناطق مختلفة من المدن الفلسطينية.

واختتم: هذه المشاهد تبرهن على أن الجيش الإسرائيلي يشعر أن الصفقة والهدنة هزيمة واضحة له.