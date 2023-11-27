أخبار مصر اليوم: شقة وسيارة هدية السيسي للمواطن عرفة هاشم.. وحقيقة منح الطلاب والمعلمين إجازة بمناسبة الانتخابات الرئاسية

نشرت فيتو خلال الساعات القليلة الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم أخبار مصر، ونرصدها في التقرير الآتية:

حقيقة منح الطلاب والمعلمين إجازة بمناسبة الانتخابات الرئاسية

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعًا بمديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات؛ للوقوف على تنفيذ المديريات التعليمية لتوجيهات وقرارات الوزارة بشأن انضباط سير العملية التعليمية.

ووجه الوزير بتجهيز (٨٥٦٣) مدرسة تم تخصيصها لجانا انتخابية، موجهًا مديري المديريات بالتأكد من صيانة هذه المدارس وظهورها بالمظهر اللائق، والتشديد على ضرورة حضور وانتظام جميع المعلمين خلال الفترة من (١٠-١٢) ديسمبر المقبل، فترة انعقاد الانتخابات، مع وضع خطة لتحديد مكان لتجمع المعلمين والعاملين بالمدارس المخصصة كلجان انتخابية خلال هذه الفترة في أقرب مدرسة مناسبة لهم، وحصول طلاب هذه المدارس فقط على إجازة خلال فترة الانتخابات، كما وجه بتكثيف المعلمين تدريس المقررات الدراسية المقررة خلال فترة انعقاد الانتخابات وذلك في المدارس المخصصة كلجان انتخابية فقط.

Advertisements

بشرى سارة للمعلمين، الحكومة تعلن عن مسابقتين لسد احتياجات وزارة التعليم في 2024

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمتابعة عدد من ملفات العمل بالجهاز، في مقدمتها ملف المسابقات المركزية.

وعرض رئيس الجهاز موقف مختلف المسابقات التي أجريت هذا العام، والتي شملت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الموارد المائية والري، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي (الحجر الزراعي)، ووزارة الأوقاف، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، والهيئة العامة للطرق والكباري، والهيئة العامة للنقل النهري، وغيرها من المسابقات.

وفيما يتعلق بمسابقة العام الثاني للتربية والتعليم ٢٠٢٣، فقد وجه رئيس الوزراء بإجراء مسابقة العام الثالث لسد احتياجات الوزارة في شهر يناير 2024 لـ 30 ألف معلم مساعد، وإجراء مسابقة أخرى في شهر يونيو لاستكمال العدد الخاص بمسابقتي العامين الأول والثاني بحيث يكون العدد بنهاية عام 2024 قد أتم 90 ألف معلم طبقًا للخطة الموضوعة.

شقة وسيارة، هدية الرئيس السيسي للمواطن عرفة هاشم

استجابت مؤسسة حياة كريمة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتواصلت مع المواطن عرفة هاشم وقدمت له الدعم اللازم وذلك بتوفير سيارة جديدة له (تاكسي) لتكون مصدر رزق دائم له ولأولاده، بالإضافة إلى توفير شقة سكنية له ولأسرته وتمكينه اقتصاديًا.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم والمساعدة للمواطن عرفة هاشم من القاهرة، وذلك عقب توجيه الرئيس بتوفير سكن كريم له ولأسرته وتقديم الدعم اللازم له.

رخصتك في 10 دقائق، آلية عمل المنصة الإلكترونية لمنظومة الرخصة الذهبية (فيديو)

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، افتراضيًا، إطلاق المرحلة الأولى للمنصة الإلكترونية لمنظومة الموافقة الواحدة (الرخصة الذهبية) باللغتين العربية والإنجليزية، وعقب ذلك شهد أيضًا تجربة عملية لتقديم إحدى الشركات المصرية طلب الحصول على الرخصة الذهبية عبر المنصة في مدة استغرقت نحو 10 دقائق.

وقام الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتدشين المرحلة الأولى للمنصة الإلكترونية لمنظومة الرخصة الذهبية من خلال هذا الرابط، وقال "هيبة" إن المنصة تُتيح للمستثمر إمكان الحصول على مختلف المعلومات والبيانات المتعلقة بمنظومة الرخصة الذهبية، وأنها تُمكن المستثمر من تقديم طلبات الحصول على الموافقة الواحدة، ومتابعة الموقف التنفيذي لتلك الطلبات.

طرح القطن وبعض المنتجات البتروكيماوية في البورصة السلعية قريبًا

قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، رئيس البورصة السلعية: إنه جارٍ التفاوض مع وزارة البترول والثروة المعدنية على طرح بعض المنتجات للبتروكيماوية في البورصة السلعية كالشموع والزيوت وبعض المنتجات الأخرى وجارٍ الاتفاق على الإجراءات التنظيمية للطرح.

وكان الدكتور إبراهيم عشماوي، قد أكد أنه سيتم إعادة النظر في المنصة الإلكترونية للبورصة السلعية لتستوعب كافة السلع المتداولة فيها، موضحا أنه تم حتى الآن طرح عدد من السلع تتضمن القمح والذرة والسكر والردة والذهب والفضة.

السيسي ورئيسة المجر يبحثان التعاون في مجالات الصناعة والنقل والسياحة والاتصالات

تناول لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المجر أولويات التعاون في المجالات الاقتصادية المختلفة، وعلى رأسها قطاعات الصناعة والنقل والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية "كاتالين نوفاك" رئيسة المجر، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

اجتماع طارئ لرئيس الوزراء لمتابعة موقف مشروع حياة كريمة وسداد مستحقات المقاولين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية القرى المصرية، وذلك بحضور كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق أحمد الشاذلي، رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة، واللواء خالد حمدي، من الهيئة المالية بالقوات المسلحة، والمهندسة نهاد موسى، مساعد وزيرة التخطيط.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أنه يتم العمل حاليا على استكمال تنفيذ الـمرحلة الأولى من "مُبادرة حياة كريمة" للانتهاء منها؛ تمهيدا للبدء في تنفيذ الـمرحلة الثانية لتغطية 1600 قرية، مضيفا أن مُبادرة حياة كريمة تعكس تحوّلًا جذريًا غير مسبوق للريف الـمصري باستهدافها توفير احتياجات القُرى الـمصريّة من البنية الأساسيّة والخدمات العامة، وتهيئة سُبُل تحسين الدخل ومُستوى الـمعيشة اللائق للمُجتمعات الريفيّة، كما تُعتبر هذه الـمُبادرة نموذجًا مثاليًا يعكس تضافُر جهود كافة الوزارات للمُساهمة في توفير حياة كريمة لأهالينا في الريف.