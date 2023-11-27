شقة وسيارة، هدية الرئيس السيسي للمواطن عرفة هاشم

استجابت مؤسسة حياة كريمة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتواصلت مع المواطن عرفة هاشم وقدمت له الدعم اللازم وذلك بتوفير سيارة جديدة له (تاكسي) لتكون مصدر رزق دائم له ولأولاده، بالإضافة إلى توفير شقة سكنية له ولأسرته وتمكينه اقتصاديًا.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم والمساعدة للمواطن عرفة هاشم من القاهرة، وذلك عقب توجيه الرئيس بتوفير سكن كريم له ولأسرته وتقديم الدعم اللازم له.

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وكان الرئيس السيسي التقى مع الشاب عرفة هاشم أثناء إحدى جولات الرئيس في محافظة القاهرة، وكان هاشم يعاني من عدم وجود مصدر رزق دائم، كما لديه الكثير من الصعوبات في معيشته ومحل سكنه.

‎يأتي ذلك ضمن جولات الرئيس في مختلف محافظات الجمهورية، وتوجيهه لمؤسسة حياة كريمة في إطار دورها الإنساني والمجتمعي تجاه المواطنين وتلبية احتياجاتهم، وحرصها الدائم على توفير كافة سبل الحياة الكريمة والسكن الكريم والوقوف بجانب المواطنين.

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