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أخبار مصر

عشماوي: طرح القطن وبعض المنتجات البتروكيماوية في البورصة السلعية قريبًا

الدكتور إبراهيم
الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، فيتو

قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، رئيس البورصة السلعية: إنه جارٍ التفاوض مع وزارة البترول والثروة المعدنية على طرح بعض المنتجات للبتروكيماوية في البورصة السلعية كالشموع والزيوت وبعض المنتجات الآخرى وجارٍ الاتفاق على الإجراءات التنظيمية للطرح.

وأضاف "عشماوى" أنه تم الانتهاء من كافة القواعد والإجراءات الخاصة بطرح سلعة القطن للتداول عبر البورصة السلعية، متوقعا بداية الطرح مع الموسم المقبل، وذلك بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام.

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طرح الذهب بالبورصة السلعية 

وكان الدكتور إبراهيم عشماوي، قد أكد أنه سيتم إعادة النظر في المنصة الإلكترونية للبورصة السلعية لتستوعب كافة السلع المتداولة فيها، موضحا أنه تم حتى الآن طرح عدد من السلع تتضمن القمح والذرة والسكر والردة والذهب والفضة.

 

طرح السكر بالبورصة السلعية 

وأضاف أنه  تم طرح نحو 150 ألف طن سكر من خلال البورصة السلعية منذ 17 أغسطس الماضي بسعر 24 الف جنيه للطن وطرحه للمستهلك بسعر 27 جنيها للكيلو، بمعدل نحو 20 ألف طن في الجلسة الأسبوعية ارتفعت خلال جلسة الخميس الماضي إلى 30 ألف طن، وبلغ إجمالي الشركات المتداولة نحو 172 شركة تتداول ما بين شركات صناعات غذائية وشركات تعبئة وتجار.

وأرجع الأزمة الحالية في توافر السكر بالرغم من عدم وجود فجوة كبيرة بين الإنتاج والاستهلاك، إلى تحفظ بعض شركات القطاع الخاص عن استيراد السكر بسبب ارتفاعاته في الأسواق العالمية حيث بلغ سعر الطن نحو 760 دولارا للطن على ظهر المركب، ويصل إلى مصر بسعر 850  دولارا للطن  فضلا عن بعض الممارسات الخاطئة من التجار، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، على اتخاذ اجراءات لضبط سوق السكر من زيادة قواعد الحوكمة للشركات لمنع الاحتكار، كما سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضدهم، فضلا عن محو السجل التجاري للشركات المخالفة، الأمر الذي سيتسبب في وقف النشاط، متوقعا مع وصول 127 ألف طن سكر خام مستورد حدوث انفراجة كبيرة.

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البورصة السلعية قطاع الاعمال العام وزارة البترول وزارة قطاع الاعمال العام الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين وزارة البترول والثروة المعدنية المنصة الإلكترونية للبورصة للسلعية وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي

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