موعد سفر منتخب الشاطئية إلى الإمارات للمشاركة في كأس العالم

منتخب الشاطئية، يستعد منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، بقيادة مديره الفني مصطفى لطفي، للمشاركة في بطولة كأس العالم، التي تستضيفها مدينة دبي الإماراتية في شهر فبراير المقبل.

موعد سفر إلى الإمارات

وحدد الجهاز الفني لمنتخب الشاطئية بقيادة مصطفى لطفي، يوم 3 فبراير موعد للسفر إلى الإمارات، استعدادا للمشاركة في المونديال، حيث تنطلق مباراة افتتاح البطولة يوم 13 فبراير.

وقرر المدير الفني لمنتخب الكرة الشاطئية، السفر مبكرا قبل انطلاق البطولة بحوالي عشرة أيام، نظرا لارتباطه بخوض مباراتين وديتين في الإمارات أمام المكسيك واليابان، تم الاتفاق عليهما بشكل نهائي.

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وأكد مصطفى لطفي المدير الفني لـ منتخب الشاطئية ، أن المواجهتين ستكونان الأخيرتين في ختام تحضيرات منتخب مصر لمونديال الشاطئية بالإمارات.

اعتذار منتخب بيلاورسيا

واعتذر منتخب بيلاروسيا لكرة القدم الشاطئية، عن الحضور إلى القاهرة لخوض مباراتين وديتين أمام نظيره المنتخب المصري، في إطار استعدادات كل منهما لبطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية التي تستضيفها الإمارات في شهر فبراير المقبل.

وكان مقررا أن تقام المباراتان خلال معسكر منتخب مصر للكرة الشاطئية، المقرر انطلاقه بالإسكندرية في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل

معسكر منتخب الشاطئية بالإسكندرية

ويستعد منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية لدخول معسكر تدريبي مغلق بالإسكندرية خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل، في إطار استعداداته لبطولة كأس العالم للكرة الشاطئية التي تقام في الإمارات في شهر فبراير المقبل.

وأكد مصطفى لطفي المدير الفني لمنتخب الشاطئية في تصريحات خاصة لفيتو، أنه ينتظر رد المنتخب العماني لحسم إقامة مباراتين وديتين معه خلال المعسكر المقبل، وتحديد موعد انطلاق المعسكر بشكل نهائي، وفي حال اعتذر المنتخب العماني عن خوض المباراتين، سيتم الاكتفاء بالتدريبات الفنية والبدنية خلال المعسكر المقبل.

مصطفى لطفي المدير الفني لمنتخب الشاطئية، فيتو

مجموعة مصر في كأس العالم

أسفرت قرعة بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية التي ستقام في الإمارات فبراير المقبل عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الأولى بالبطولة، وتضم منتخبات إيطاليا والإمارات وأمريكا.

بطولة صعبة وقوية

وأكد مصطفى لطفى المدير الفنى لـمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية أن البطولة صعبة وقوية، ولكن المنتخب سينافس بقوة على تحقيق إنجاز يليق بالكرة المصرية فى أول تأهل إلى كأس العالم.

ويشارك المدير الفني لمنتخب الشاطئية فى ورش عمل نظمها الاتحاد الدولى على هامش القرعة، كما يتواجد محمد منجى المدير الإداري للمنتخب فى الإمارات، لاختيار فندق إقامة البعثة خلال فاعليات كأس العالم.

نتائج القرعة

أسفرت قرعة بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية عن وقوع منتخب مصر، ضمن فرق المجموعة الأولى رفقة منتخبات الإمارات منظم البطولة، وأمريكا وإيطاليا.

فيما أسفرت باقي المجموعات عن النتائج التالية:

المجموعة الثانية: إسبانيا - إيران - تاهيتي - الأرجنتين

المجموعة الثالثة: السنغال - بيلاروسيا - كولومبيا - اليابان

المجموعة الرابعة: البرازيل - عمان - البرتغال - المكسيك

وأجريت في وقت سابق مراسم قرعة بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية التي تستضيفها الإمارات خلال فبراير المقبل.

وحضر القرعة مصطفى لطفى المدير الفنى لمنتخب مصر للكرة الشاطئية، ومعه محمد منجى مدير المنتخب، وشارك مدرب منتخب مصر فى ورش عمل نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم على هامش القرعة.

وكان منتخب الشاطئية قد تأهل إلى كأس العالم لأول مرة، بعد الحصول على المركز الثاني فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت فى موزمبيق.