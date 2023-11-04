السبت 04 نوفمبر 2023
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رياضة

معسكر مغلق لمنتخب الشاطئية استعدادًا لخوض بطولة كأس العالم

منتخب الشاطئية،فيتو
منتخب الشاطئية،فيتو

منتخب الشاطئية، يبدأ اليوم منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى، معسكره التدريبى المغلق الأول بالأسكندرية استعدادًا لخوض بطولة كأس العالم التى ستقام في الإمارات فبراير المقبل، ويستمر المعسكر إلى 11 نوفمبر الجارى.

واختار المدير الفنى قائمة اللاعبين وتضم كلا من محمد السيد، إبراهيم حسن، مصطفى عبدة، مصطفى سمير، مصطفى أحمد، اسلام أحمد، مصطفى على، حسان محمد، هيثم عاطف "كوستا"، عبدالرحمن الشافعى، محمد عبدالنبى، الحسينى طة، اسماعيل بهجت، أحمد سليمان إيشا، كريم شحاته، محمود عماد، محمود شعبان خالد، عبدالقادر توفيق عبدالقادر، محمد السيد أبوالمعاطى،محمد أشرف "صنارة" وكريم محمد عبدالرحيم.

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ويسعى الجهاز الفني للمنتخب لتجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا خاصة وأن المعسكر هو بداية الإستعداد الفعلى لخوض المونديال العالمى.

ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من أحمد أبوسريع مدربًا عامًا، محمد فوزى مدرب حراس مرمى،الدكتور محمد أكمل طبيبا، عباس حسانين المدلك واسلام شاكر مسئول المهمات.

وأسفرت قرعة بطولة كأس العالم التي ستقام في الإمارات فبراير المقبل عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى للبطولة.

وسيواجه الفراعنة منتخبات إيطاليا، الإمارات وأمريكا.

وتأهل منتخب مصر لأول مرة إلى نهائيات كأس العالم بعد حصوله على المركز الثانى ببطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية التى أقيمت في موزمبيق العام الماضى.

وقال مصطفى لطفي المدير الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية، إنه يخطط لخوض أربع مباريات ودية خلال معسكر يناير المقبل في الإمارات، وهو الأخير قبل انطلاق كأس العالم في شهر فبراير المقبل.

أوضح مصطفى لطفي في تصريحات خاصة، هناك منتخبات كثيرة من المشاركة في بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية، ستقيم معسكرات مبكرة بالإمارات قبل إنطلاق البطولة، وأنه يتطلع لمواجهاتها وديا قبل انطلاق مباريات فعاليات كأس العالم، لتجهيز الفريق بالشكل اللائق.

 

 

مواجهة عمان وديا

منتخب الشاطئية، اتفق مسئولو منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية على خوض مباراتين وديتين أمام نظيره منتخب عمان، أواخر شهر نوفمبر  بالإسكندرية، في إطار استعداداته لبطولة كأس العالم للكرة الشاطئية المقرر إقامتها بالإمارات في شهر فبراير 2024.

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