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رياضة

منتخب الشاطئية يواجه المكسيك واليابان في ختام تحضيراته لكأس العالم

منتخب مصر للكرة الشاطئية،
منتخب مصر للكرة الشاطئية، فيتو

منتخب الشاطئية، أنهى مسئولو منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، اتفاقهم مع منتخبي اليابان والمكسيك، من أجل خوض مباراتين وديتين معهما خلال تواجد المنتخبات الثلاث في مدينة دبي الإماراتية في الأسبوع الأخير قبل انطلاق بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية، التي تستضيفها الإمارات في شهر فبراير المقبل.

وأكد مصطفى لطفي المدير الفني لـ منتخب الشاطئية، أن المواجهتين ستكونان الأخيرتين في ختام تحضيرات منتخب مصر لمونديال الشاطئية بالإمارات.

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اعتذار منتخب بيلاورسيا

واعتذر منتخب بيلاروسيا لكرة القدم الشاطئية، عن الحضور إلى القاهرة لخوض مباراتين وديتين أمام نظيره المنتخب المصري، في إطار استعدادات كل منهما لبطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية التي تستضيفها الإمارات في شهر فبراير المقبل.

وكان مقررا أن تقام المباراتان خلال معسكر منتخب مصر للكرة الشاطئية، المقرر انطلاقه بالإسكندرية في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل

معسكر منتخب الشاطئية بالإسكندرية

ويستعد منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية لدخول معسكر تدريبي مغلق بالإسكندرية خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل، في إطار استعداداته لبطولة كأس العالم للكرة الشاطئية التي تقام في الإمارات في شهر فبراير المقبل.

وأكد مصطفى لطفي المدير الفني لمنتخب الشاطئية في تصريحات خاصة لفيتو، أنه ينتظر رد المنتخب العماني لحسم إقامة مباراتين وديتين معه خلال المعسكر المقبل، وتحديد موعد انطلاق المعسكر بشكل نهائي، وفي حال اعتذر المنتخب العماني عن خوض المباراتين، سيتم الاكتفاء بالتدريبات الفنية والبدنية خلال المعسكر المقبل.

مصطفى لطفي المدير الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية، فيتو

مجموعة مصر في كأس العالم

منتخب الشاطئية، أسفرت قرعة بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية التي ستقام في الإمارات فبراير المقبل عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الأولى بالبطولة، وتضم منتخبات إيطاليا والإمارات وأمريكا.

بطولة صعبة وقوية

وأكد مصطفى لطفى المدير الفنى لـمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية أن البطولة صعبة وقوية، ولكن المنتخب سينافس بقوة على تحقيق إنجاز يليق بالكرة المصرية فى أول تأهل إلى كأس العالم. 

ويشارك المدير الفني لمنتخب الشاطئية فى ورش عمل نظمها الاتحاد الدولى على هامش القرعة، كما يتواجد محمد منجى المدير الإداري للمنتخب فى الإمارات، لاختيار فندق إقامة البعثة خلال فاعليات كأس العالم.

نتائج القرعة 

أسفرت قرعة بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية عن وقوع منتخب مصر، ضمن فرق المجموعة الأولى رفقة منتخبات الإمارات منظم البطولة، وأمريكا وإيطاليا.

فيما أسفرت باقي المجموعات عن النتائج التالية:

المجموعة الثانية: إسبانيا - إيران - تاهيتي - الأرجنتين 

المجموعة الثالثة: السنغال - بيلاروسيا - كولومبيا - اليابان 

المجموعة الرابعة: البرازيل - عمان - البرتغال - المكسيك  

 

وأجريت في وقت سابق مراسم قرعة بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية التي تستضيفها الإمارات خلال فبراير المقبل. 

وحضر القرعة مصطفى لطفى المدير الفنى لمنتخب مصر للكرة الشاطئية، ومعه محمد منجى مدير المنتخب، وشارك مدرب منتخب مصر فى ورش عمل نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم على هامش القرعة. 

وكان منتخب الشاطئية قد تأهل إلى كأس العالم لأول مرة، بعد الحصول على المركز الثاني فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت فى موزمبيق.

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