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رياضة

أهلي 2010 يفوز على إسكو بثلاثية في بطولة منطقة القاهرة

الأهلى 2010، فيتو
الأهلى 2010، فيتو

أهلي 2010، فاز فريق البراعم لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2010  خارج ملعبه على فريق إسكو بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت ‏بين الفريقين اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة العاشرة للمجموعة الثانية من بطولة منطقة القاهرة‎.‎

الأهلي 2010 يفوز على إسكو

جاءت أهداف فوز الأهلي عن طريق كريم أشرف (هدفان) في الدقيقتين ١٠ و٣١، وياسين تامر في الدقيقة ٥٢ من عمر المباراة‎.‎

وبدأ «أهلي 2010» المباراة بتشكيل مكون من‎:‎

حراسة المرمى: محمد عبيد‎.‎

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الدفاع: أدهم عبد العليم - أدهم سمير - حسن رامي - ياسين محمد‎.‎

الوسط: كريم أشرف - محمود محمد - ياسين تامر - مالك فتحي - عمر شريف‎.‎

الهجوم: محمد شريف‎.‎

وشارك آدم عمرو بدلًا من عمر شريف، وإسماعيل مصطفى بدلًا من مالك فتحي، وفتح الله عماد بدلًا من أدهم سمير، ‏ومحمد الصاوي بدلًا من محمد شريف‎.‎

بهذا الفوز رفع «أهلي 2010» رصيده إلى ٣٠ نقطة جمعها من الفوز في ١٠ مباريات بالعلامة الكاملة، على حساب الداخلية ٣ - ١، ‏وعلى المقاولون ٤ - صفر، وعلى حلوان ٢ - صفر اعتباريًّا للانسحاب، وعلى مكادي ١١ - صفر، وعلى الإنتاج الحربي ٢ - صفر، ‏وعلى الشمس ٣ - صفر، وعلى أبو السعود ٤ - صفر، وعلى العبور ٥ - صفر، وعلى حلوان العام ١٢ - صفر، وعلى إسكو ٣ - ١، ‏مسجلًا ٤٩ هدفًا مقابل هدفين في مرماه‎.‎

 

الجهاز الفني للفريق الأهلى 2010

 

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2010 تامر حفنى مديرًا فنيًّا، وأحمد عطية مدربًا عامًّا، وصالح المغازي مدربًا مساعدًا، وإبراهيم ‏عبد العزيز مشرفًا على حراس المرمى، وأحمد فؤاد إداري الفريق، وأشرف عثمان طبيب الفريق، ومحمد وائل إخصائي التدليك.

 

أهلي 2006 يتعادل مع الطيران

 

من ناحية أخرى تعادل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2006  خارج ملعبه مع الطيران، بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين أمس الأحد، ضمن الجولة الثامنة من بطولة منطقة القاهرة.

افتتح الطيران التسجيل من ركلة جزاء، وأدرك يوسف السيد التعادل للأهلي، لينتهي اللقاء بنتيجة ١ - ١.

وبدأ «أهلي 2006» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: فتحي مصطفى.

الدفاع: عبد الله طاهر - مازن أحمد - أحمد رضا - فارس الشافعي.

الوسط: عبد الرحمن النحاس - عمر زكريا - أمير علاء - آدم سمير - رمزي يونس.

الهجوم: يوسف السيد.

وشارك عزت منصور بدلًا من رمزي يونس، ويوسف حلمي بدلًا من فارس الشافعي، ويوسف إسلام بدلًا من عمر زكريا، ومحمد بشير بدلًا من عبد الله طاهر.

بهذا التعادل رفع «أهلي 2006» رصيده إلى ١٩ نقطة من الفوز في ٦ مباريات، والتعادل في مباراة واحدة، حيث فاز على النصر للتصدير ٥ - صفر، وعلى كهرباء شمال ٤ - صفر، والشبان العالمية ٨ - صفر، وعلى الإسكان ١٠ - صفر، وعلى الزهور ١ - صفر، وعلى مدينة نصر ١١ - صفر، وتعادل مع الطيران ١ - ١، مسجلًا ٤٠ هدفًا مقابل هدف واحد في مرماه.

 

الجهاز الفني لفريق الأهلى 2006 

 

ويضم الجهاز الفني لفريق 2006 بالأهلي كلا من أحمد خطاب مديرًا فنيًّا، وسامح عبد الفضيل مدربًا عامًّا، ومحمد فتوح مدربًا للحراس، وأحمد حمدي إداري الفريق.

 

 

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