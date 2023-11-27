الدوري المصري، الأهلى يختتم تدريباته استعدادًا لمباراة سموحة

الدوري المصري، اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمباراة سموحة التي تجمع الفريقين غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة ‏لبطولة الدوري الممتاز.‏

مارسيل كولر يحاضر لاعبى الأهلى

وعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة، لمناقشة آخر الجوانب الفنية المتعلقة باللقاء، قبل أن يؤدي اللاعبون فقرات بدنية متنوعة، ‏أعقبتها تدريبات خططية، وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للمباراة.‏

وواصل أنتوني موديست ومحمد الضاوي كريستو تدريبات التأهيل البدني بالجري حول الملعب، واستكمال برنامج العلاج في «الجيم» ‏تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.‏

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كان الجهاز الفني قد أغلق ملف بطولة دوري أبطال إفريقيا بشكل مؤقت، بعد الفوز الذي حققه الفريق على ميدياما الغاني بثلاثة ‏أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة

وتذاع مباراة الأهلى وسموحة على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز وبطولة كأس مصر.

التشكيل المتوقع للأهلى أمام سموحة

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة سموحة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: على معلول، ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، أكرم توفيق.

في خط الوسط: أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

في خط الهجوم: بيرسي تاو، صلاح محسن، طاهر محمد طاهر.

26 مباراة جمعت الأهلي وسموحة بالدورى الممتاز

والتقى الأهلي مع فريق سموحة السكندري في 26 مباراة ببطولة الدوري الممتاز، ونجح الأحمر في تحقيق الفوز في 13 مباراة مقابل 5 انتصارات للفريق السكندري وتعادل الفريقين في 8 مباريات.

وكانت أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الفريقين عندما فاز الأهلي على سموحة بنتيجة 0/4 في المباراة التي أقيمت على ملعب الإسكندرية بالدور الثاني من منافسات موسم 2020-2021 لبطولة الدوري الممتاز، حيث سجل رباعية الأحمر كل من محمد شريف هدفين وعلى معلول وحسين الشحات لكل لاعب هدف.

4 مواجهات الأهلى وسموحة في كأس مصر

الأهلي تقابل مع سموحة،4 مرات في بطولة كأس مصر حيث حقق الأهلي الفوز في ثلاث مباريات وفاز سموحة في مباراة واحدة فقط.

والتقى الأهلي مع سموحة في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر عام، 2014 وفاز الفريق السكندري بهدفين مقابل هدف.

وبعدها تقابل الأهلي مع سموحة في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر عام 2016 وفاز الفريق الأحمر بهدف دون رد.

وتقابل الأهلي مع سموحة في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر عام 2017 وفاز المارد الأحمر برباعية نظيفة.

واخيرا تقابل الأهلى مع سموحة في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر لعام 2022 وفاز الفريق الأحمر بثلاثية مقابل هدف.

جدير بالذكر أن الأهلى التقى مع سموحة في مباراة واحدة ببطولة كأس الرابطة وخسر الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة.

9 مباريات لأحمد سامي أمام الأهلي

والتقى أحمد سامي مدرب سموحة مع الأهلي في 9 مباريات قبل ذلك وذلك خلال قيادته لأندية نجوم المستقبل وطلائع الجيش وسموحة وسيراميكا كليوباترا حيث فاز في مباراة واحدة فقط كانت مع فريقه الحالي سموحة السكندرى وخسر في ست مباريات وتعادل في مباراتين.

نتائج أحمد سامي أمام الأهلي

1- طلائع الجيش 0-3 الأهلي موسم 2016-2017 الدوري الممتاز

2- طلائع الجيش 1-1 الأهلي موسم 2017-2018 الدوري الممتاز

3- نجوم المستقبل 0-2 الأهلي موسم 2018-2019 الدوري الممتاز

4- سموحة 2-1 الأهلي موسم 2020-2021 الدوري الممتاز

5- سموحة 0-4 الأهلي موسم 2020-2021 الدوري الممتاز

6- سموحة 1-4 الأهلي موسم 2021-2022 الدوري الممتاز

7- سيراميكا كيلوباترا 0-4 الأهلي موسم 2021-2022 الدوري الممتاز

8- سيراميكا كيلوباترا 1-1 الأهلي موسم 2022-2023 الدوري الممتاز

9- سموحة 0-2 الأهلي موسم 2002-2023 الدوري الممتاز