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رياضة

22 لاعبا في قائمة سموحة لمواجهة الأهلي في الدوري الممتاز

قائمة فريق سموحة
قائمة فريق سموحة لمواجهة الأهلي، فيتو

الدوري الممتاز، أعلن أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، قائمة فريقه لمواجهة النادي الأهلي في الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

 

قائمة سموحة لمواجهة الأهلي

وجاءت قائمة سموحة لمواجهة الأهلي في الدوري الممتاز المحدد لها غدا الثلاثاء كالتالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان، محمد أشرف، حسين تيمور.

خط الدفاع: أحمد حكم، شريف رضا، محمود وحيد، محمد مصطفى، طارق علاء، حمدي علاء، عبد اللطيف بن قسو.

خط الوسط: أحمد خالد، لحسن دهدوه، إسلام جابر، محمود حليمو، حسين فيصل، دوكوا دودو، أبوبكر ليادي، عمرو قلاوة، محمد سعيد مكرونة.

 

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خط الهجوم: مصطفى البدري، حسام حسن، فادي فريد.

وتفتتح مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري بمواجهة بيراميدز ضد الإسماعيلي في الرابعة عصر غدا الثلاثاء، والأهلي مع سموحة في السابعة مساء نفس اليوم.

أحمد سامي المدير الفني لسموحة، فيتو

مواعيد الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز 

الثلاثاء 28 نوفمبر

بيراميدز ضد الإسماعيلي..  4:00 عصرا - ستاد الدفاع الجوي

الأهلي ضد سموحة..  7:00 مساء - ستاد المقاولون

الأربعاء 29 نوفمبر

فيوتشر ضد الزمالك..  7:00 مساء - ستاد السلام

الخميس 30 نوفمبر

الاتحاد ضد زد..   4:00 عصرا - ستاد الاسكندرية

طلائع الجيش ضد الجونة..  7:00 مساء - ستاد جهاز الرياضة

فاركو ضد المقاولون..  7:00 مساء - ستاد الجيش ببرج العرب

الجمعة 1 ديسمبر

الداخلية ضد بلدية المحلة  ..   4:00 عصرا - ستاد السلام

إنبي ضد المصري …      4:00 عصرا - ستاد الجيش ببرج العرب

البنك الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.. 7:00 مساء - ستاد بتروسبورت

وتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري الممتاز بفارق الأهداف عن بيراميدز، مع تبقي مباراة مؤجلة للنادي الأهلي أمام بلدية المحلة.

 

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة السابعة 

1 -  الأهلي  13 نقطة  
2 -  بيراميدز 13 نقطة 
3 - مودرن فيوتشر  12 نقطة
4 - زد اف سي  12 نقطة
5 -  الاتحاد  11 نقطة
6 -  إنبي 10 نقاط
7-  طلائع الجيش  10 نقاط
8 - الجونة  9 نقاط  
9 - المصري  9 نقاط
10 - الزمالك 8 نقاط
11-  بلدية المحلة  8 نقاط
12 - سموحة  8 نقاط
13 - سيراميكا  7 نقاط
14 - الإسماعيلي  4 نقاط
15 - فاركو  4 نقاط
16 - الداخلية  4 نقاط 
17 - البنك الأهلي  3 نقاط
18 - المقاولون  نقطتين

ويتصدر الأنجولي كريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري والمغربي أحمد بلحاج مهاجم الجونة ترتيب هدافي الدوري الممتاز برصيد 6 أهداف.

 

ترتيب هدافي الدوري المصري

1- جوب مابولولو لاعب الاتحاد السكندري: 6 أهداف.
1- أحمد بلحاج لاعب الجونة: 6 أهداف.
2- مصطفى عبد الرؤوف زيكو  لاعب زد إف سي: 5 أهداف.
2- حسام أشرف لاعب بلدية المحلة: 5 أهداف.
2- أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا: 5 أهداف.
3- بيرسي تاو لاعب الأهلي: 4 أهداف.
4- جوزيف أوشايا لاعب المقاولون العرب: 3 أهداف.
4- فادي فريد لاعب سموحة: 3 أهداف.
4- أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك: 3 أهداف. 
4- فيستون كالالا مايلي لاعب بيراميدز: 3 أهداف.
4- أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي: 3 أهداف.

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