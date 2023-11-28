الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري صباح تعاملات اليوم الثلاثاء 28-11-2023

سعر اليورو اليوم،
سعر اليورو اليوم، فيتو

شهد سعر اليورو استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 28-11-2023.

وثبت سعر اليورو عند 33.76 جنيه للشراء، و33.91 جنيه للبيع، وفقًا للتحديث الأخير الوارد عبر الموقع الإلكتروني لـ البنك المركزي المصري.

أسعار العملات الأجنبية والعربية بداية تعاملات اليوم الثلاثاء  

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم، فيتو 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

 

سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 38.95 جنيه للشراء، و39.11 جنيه للبيع.

Advertisements

 

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

 

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 34.92 جنيه للشراء، و35.08 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

 

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

 

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع. 

 

txt

محافظ البنك المركزي الإسرائيلي يكشف تأثير حرب غزة على دولة الاحتلال

txt

بنك إسرائيل يقرر تثبيت أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها منذ 2007

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 20.68 جنيه للشراء، و20.77 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري

 

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 20.35 جنيه للشراء، و20.44 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري

 

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.77 جنيه للشراء، و82.29 جنيه للبيع.

 

سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري

 

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.07 جنيه للشراء، و80.41 جنيه للبيع.

 

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري

 

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

 

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.42 جنيه للشراء، و43.65 جنيه للبيع.

 

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

 

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.30 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعر اليورو أمام الجنيه المصري سعر اليورو البنك المركزى المصرى أسعار العملات الأجنبية والعربية اسعار العملات الدولار

مواد متعلقة

تعيين محمد أبو موسى أول مساعد لمحافظ البنك المركزي المصري

بنك مصر يوقع بروتوكولي تعاون مع مجموعة شركات عامر القابضة وقسطلي هومز

7 مستندات للحصول على قرض الأطباء من بنك القاهرة

بلومبرج: الكويت تجدد وديعة بـ4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري

الأكثر قراءة

أخبار مصر: عمرو أديب يحصل على الجنسية السعودية، عطل مفاجئ يضرب خدمة الطوارئ بإسرائيل، تمرد بجيش الاحتلال، صور غزة بعد الدمار

ماسك شارحا تغريدة عن الأهرامات: "تذهلني"

فرقة تابعة لجيش الاحتلال تعلن التمرد بعد طرد القائد ونائبه

اكتشاف "مفاجأة" داخل جمجمة رجل فيتنامي يعاني من صداع وفقدان بصر

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في الأسواق

زي النهاردة، اشتعال حرب الوديعة بين السعودية واليمن

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات نارية بأبطال أوروبا والأهلي ضد سموحة

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في السوق المحلي

Advertisements

منوعات

المزيد

ماسك شارحا تغريدة عن الأهرامات: "تذهلني"

اكتشاف "مفاجأة" داخل جمجمة رجل فيتنامي يعاني من صداع وفقدان بصر

كلب يدفن صغاره بعد القصف في غزة، قصة الفيديو المؤثر الذي هز مواقع التواصل الاجتماعي

عمرو أديب يعلن حصوله على الجنسية السعودية: تم الإنعام علي بالجنسية العظيمة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الثلاثاء 28-11-2023

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في السوق المحلي

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 27-11-2023 في ختام التعاملات

المزيد

انفوجراف

سر هوس المصريين بالتكبيس.. أسعار أشهر هدايا لايف التيك توك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 28 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 28 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 28 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية