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اقتصاد

بنك إسرائيل يقرر تثبيت أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها منذ 2007

بنك إسرائيل المركزي،
بنك إسرائيل المركزي، فيتو

قرر بنك إسرائيل المركزي، اليوم الإثنين، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.75 %، في وقت تشن فيه البلاد حربا على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي.

 

المركزي الإسرائيلي يقرر تثبيت سعر الفائدة

وذكر البنك في بيان اليوم، أن إسرائيل تدخل الأسبوع الثامن من الحرب، مشيرا إلى "عواقب اقتصادية كبيرة، سواء على النشاط الحقيقي أو على الأسواق المالية".

 

وتعتبر أسعار الفائدة البالغة 4.75 % الأعلى منذ عام 2007 بحسب البيانات التاريخية لأسعار الفائدة الصادرة عن بنك إسرائيل.

 

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مؤشرات النشاط الاقتصادي خلال الحرب

وتشير مؤشرات النشاط الاقتصادي خلال الحرب، إلى انكماش أولي في النشاط التجاري، مع بعض الانتعاش التدريجي في الآونة الأخيرة، وفق البيان.

 

وخفضت دائرة الأبحاث في بنك إسرائيل توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2 % في كل من عامي 2023 و2024، مقارنة مع 3.5 % في تقديرات سابقة.

 

النفقات الحكومية بسبب الحرب

وأضاف البنك: "النفقات الحكومية بسبب الحرب تقدر بـ 160 مليار شيكل (43 مليار دولار).. ومن المتوقع أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 63 %  في 2023، و66 % في عام 2024"؛ من 58 % في 2022.

 

الائتمان المصرفي للشركات الصغيرة

وفي سوق الائتمان، أشار البنك إلى وجود تباطؤ في الائتمان المصرفي للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر؛ مضيفا: "وقام بنك إسرائيل بتفعيل عدد من أدوات السياسة المستهدفة لدعم عملية تقديم الائتمان لهذا القطاع".

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"بينما ما يزال حجم النشاط في سوق الإسكان معتدلًا، وتواجه الصناعة صعوبات نتيجة الحرب.. وفي الأشهر الـ 12 الماضية، انخفضت أسعار المنازل بنسبة 0.2 %"، وفقا للبيان. 

 

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