الإثنين 27 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

محافظ البنك المركزي الإسرائيلي يكشف تأثير حرب غزة على دولة الاحتلال

الاقتصاد الإسرائيلي،
الاقتصاد الإسرائيلي، فيتو

اقتصاد إسرائيل، قال محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، عامير يارون، اليوم الإثنين، إن دولة الاحتلال بنت توقعاتها بشأن الاقتصاد على افتراض أن تأثير الحرب في غزة سيستمر حتى العام المقبل.

وأكد محافظ البنك المركزي الإسرائيلي أن هناك تأثيرا سلبيا ملحوظا على اقتصاد إسرائيل خلال الأسابيع الأولى من الحرب، مضيفا: "من المتوقع أن تصل تكاليف الحرب في الميزانية إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي".

وفي وقت سابق، سلطت وسائل الإعلام الإسرائيلية الضوء على الخسائر الفادحة التي تكبدها اقتصاد دولة الاحتلال، بسبب عملية «طوفان الأقصى» وتداعياتها التي طالت العديد من القطاعات.

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التداعيات الاقتصادية للحرب في غزة

وحذرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، من كارثة تلوح في الأفق أثر التداعيات الاقتصادية للحرب في غزة، متوقعة في تحليلها للأزمة بأن السياحة ستتدهور ومن المقرر أن تجف، كما سيصاب النشاط الاقتصادي في الجنوب بالشلل.

 

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وأشارت صحيفة معاريف، إلى أنه إذا استمرت الحرب ضد قطاع غزة مدة شهرين فقط، فإن سوق المال سيتراجع بشكل أكبر، أما إذ ذهبت إسرائيل إلى حرب على عدة جبهات، فقد تهوي السوق إلى القاع ويتجاوز سعر الدولار 4 شيكلات حتى مع التدخل المتوقع للبنك المركزي.

وفق التقديرات التي نقلتها الصحيفة الإسرائيلية، فإن الإنفاق الدفاعي سيرتفع بالتبعية، وسيغيب العمال عن وظائفهم للخدمة الاحتياطية.

 

تراجع سعر صرف الشيكل الإسرائيلي

وقدرت خسائر الطاقة بملايين الدولارات يوميا نتيجة تقليص حاد في استخراج الغاز بشرق المتوسط، وضعف الثقة بـ الشيكل الإسرائيلي.

وتراجع سعر صرف الشيكل الإسرائيلي، إلى أدنى مستوى له أمام الدولار منذ 2015، إذ وصل سعر الدولار الواحد إلى 4 شواكل وسط قلق المستثمرين بشأن الحرب التي تخوضها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر على خلفية عملية «طوفان الأقصى».

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