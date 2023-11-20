تعرف على أداء البورصات الخليجية اليوم

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء جلسة الإثنين وأداء الأسواق الخليجية.

بورصة الكويت

تباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت في مستهل تعاملات اليوم الإثنين وسط ارتفاع 5 قطاعات على رأسها قطاع الاتصالات.

وارتفع مؤشرا السوق الرئيسي 50 بـ 0.38% والرئيسي بـ0.27%وتراجع الأول بـ0.22%، والعام بنسبة 0.12% عن مستوى أمس الأحد.

بلغت قيمة التداول في البورصة في تلك الأثناء، 1.95 مليون دينار وزعت على 7.43 مليون سهم بتنفيذ 348 صفقة.

Advertisements

وشهدت الجلسة ارتفاع 5 قطاعات على رأسها اتصالات بـ 0.43% بينما تراجع قطاع البنوك بـ 0.18% واستقرت 7 قطاعات.

وشهدت الجلسة ارتفاع 24 سهم على رأسها وربة كابيتل بواقع 4.76% فيما تراجع سعر 9 أسهم تقدمها سهم منازل بـ 2.75% واستقر سعر 12 سهم.

وتقدم سهم أرزان المرتفع 0.52% نشاط الكميات بحجم بلغ 2.34 مليون سهم وتصدر السيولة سهم بيتك بقيمة 610.94 ألف دينار وتصل قيم التداول في نهاية الجلسة لمستوي 40 مليون دينار.

انخفاض المؤشرات في المملكة العربية السعودية

عادت المؤشرات للانخفاض، حيث انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.21% وهي تقدر بـ 24 نقطة ليصل إلى 11113 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 6 مليارات ريال.

تباين أداء المؤشرات في بورصة الإمارات

سيطر التباين على أداء المؤشرات، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.13% وهي تقدر بـ 6 نقاط ليصل إلى 4000 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 300 مليون درهم.

في حين انخفاض مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة 0.6% وهي تقدر بـ 6 نقاط ليصل إلى 9569 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 800 مليون درهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري ، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.



