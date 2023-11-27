كيف سيتم صرف الخبز البلدي لغير حاملي البطاقات التموينية؟ شعبة المخابز تجيب (فيديو)

رغيف الخبز البلدي، قال عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة لأصحاب المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية: إن رغيف الخبز المدعم خط أحمر لن يتم المساس به.

سعر رغيف الخبز البلدي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": رغيف الخبز البلدي سيتم بيعه لغير حاملي البطاقات التموينية بسعر 1 جنيه.



المخابز البلدية المدعمة

ولفت: طرح رغيف الخبز لغير حاملي البطاقات التموينية سيكون من خلال المخابز البلدية المدعمة.



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كارت الخبز الحر

وأشار: سيتم إصدار كارت لغير حاملي البطاقات التموينية من هيئة البريد لصرف الخبز البلدي، وسيكون محددا بعدد من الأرغفة.



رغيف الخبز البلدي، قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن رغيف الخبز يكلف الدولة حاليا 1 جنيه ويتم بيعه للمواطن بـ5 قروش فقط.





تكلفة رغيف الخبز



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”: الحكومة تتحمل 95 قرشا من تكلفة كل رغيف خبز مدعم.

طرح الخبز البلدي بسعر 1 جنيه لغير حاملي البطاقات التموينية



وأكد: أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على إتاحة الخبز البلدي المدعم لغير حاملي بطاقات التموين بسعر 1 جنيه وذلك اعتبارا من أول يناير المقبل.

سعر التكلفة



ولفت إلى أن الدولة ستوفر الخبز البلدي لغير حاملي بطاقات التموين بسعر التكلفة.

حقيقة إلغاء فارق نقاط الخبز المدعم للبطاقات التموينية





وأكد وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه لا صحة لإلغاء فارق نقاط الخبز المدعم للبطاقات التموينية، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار إتاحة صرف فارق نقاط الخبز على البطاقات التموينية في شكل سلع غذائية واستهلاكية ضمن منظومة الخبز بشكل طبيعي دون إلغاء.

كيفية حساب نقاط الخبز المدعم للبطاقات التموينية





وأضافت أنه يتم احتساب عدد الأرغفة التي تم توفيرها كنقاط مجمعة واستبدالها من المنافذ التموينية المختلفة طوال أيام الشهر، دون التقيد بأيام بعينها، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.