اتحاد جدة يتأهل لثمن نهائي أبطال آسيا بفوزه على أجمك الأوزبكي بثنائية (فيديو)

فاز فريق اتحاد جدة على نظيره أجمك الأوزبكي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ميتالورج ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

بهذه النتيجة تأهل اتحاد جدة لثمن نهائي دوري أبطال آسيا بعد ما تصدر المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة، بينما ظل بطل أوزبكستان في المركز الأخير بدون أي رصيد من النقاط.

أهداف مباراة اتحاد جدة وأجمك الأوزبكي

سجل ثنائية اتحاد جدة في الشوط الأول النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله في الدقيقة 30 و34، بينما سجل هدف أجمك الأوزبكي مارتن بواكيي في الدقيقة 78.

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عبدالرزاق حمدالله يواصل التسجيل، بعد تمريرة رائعة من فابينهو! 🔥🔥💛💛💛 pic.twitter.com/1AX4UOL2W4 — ITTI MANIA - اتي مانيا (@IttiMania) November 27, 2023

وكان الأرجنتيني مارسيللو جاياردو، المدير الفني لنادي اتحاد جدة، قد أعلن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره أجمك الأوزبكي، في الجولة الخامسة من عمر منافسات مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

تشكيل اتحاد جدة أمام أجمك الأوزبكي

وخرج أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني من قائمة اتحاد جدة أمام أجمك الأوزبكي وذلك بعد تعافيه من الإصابة.

وجاء تشكيل اتحاد جدة كالتالي:

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

في خط الدفاع: جوتا - لويس فيليبي - حسن كادش - أحمد بامسعود

في خط الوسط: مهند الشنقيطي - فابينيو - فيصل الغامدي

في خط الهجوم: صالح العمري - كريم بنزيما - عبد الرزاق حمد الله.

أحمد حجازي في قائمة اتحاد جدة بكأس العالم للأندية

كشفت تقارير صحفية عن إدراج اتحاد جدة اسم أحمد حجازي والبرتغالي جواو جوتا، من قائمة الفريق الأولية المشاركة في كأس العالم للأندية.

وتحتضن جدة البطولة في المرة الأولى التي تستضيفها السعودية، خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.

ويفتتح اتحاد جدة البطولة يوم 12 ديسمبر المقبل، بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ويتأهل الفائز لمواجهة الأهلي.

وحدد اتحاد جدة قائمة أولية، تضم 35 لاعبا، سيتم تقليصها إلى 23 لاعبا في الموعد النهائي لإرسال القوائم النهائية للفرق المشاركة في البطولة، والمقرر يوم 4 ديسمبر المقبل.

وكان إبراهيم القاسم، الأمين العام لاتحاد كرة القدم السعودي، قال في تصريحات صحفية مؤخرا، إن حجازي وجوتا يحق لهما المشاركة في كأس العالم للأندية.