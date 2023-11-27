نائب رئيس جامعة القناة: نسعى لتحسين الخدمات الأكاديمية والبحثية من خلال عقد المؤتمرات

أكد الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تسعى لتحسين المخرجات الأكاديمية والبحثية، من خلال عقد المؤتمرات لربط البحث العلمي بالصناعة والتطبيق على احتياجات المجتمع المختلفة في مجال الرعاية الصحية.

منصة للتفاعل والحوار

وأشار نائب رئيس الجامعة خلال كلمته بافتتاح المؤتمر العلمي الخامس لكلية الصيدلة أن المؤتمر يشكل منصة للتفاعل والتحاور حول آخر التطورات العلمية في مجال الصيدلة، مما يعزز التقارب الأكاديمي، ويعين على توجيه الجهود نحو تحسين الرعاية الصحية وتطوير الصناعة الدوائية في مصر.

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كما أشار نائب رئيس الجامعة إلى أن هذا المؤتمر يسعى إلى متابعة آخر التطورات العلمية في مجالات التصنيع الدوائي، وإلقاء الضوء على آخر المستحدثات في مجال الصيدلة السريرية

" Clinical Pharmacy" حيث أنها من الأدوات الفاعلة الحديثة في التعامل مع الأمراض المختلفة، وعلى رأسها أمراض الأورام.

منصة فريدة لتبادل الخبرات

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن المؤتمر يعد منصة فريدة لتبادل الخبرات، وتحسين المهارات البحثية والتطبيقية، ومناسبة قيمة لتبادل الأفكار والتجارب البحثية، ورفع مستوى التواصل العلمي بين أفراد المجتمع الأكاديمي.





وكانت كلية الصيدلة بجامعة قناة السويس، شهدت اليوم الإثنين، انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الخامس للدراسات العليا والبحوث، والذى انطلق هذا العام تحت عنوان "نحو آفاق جديدة في البحث العلمي الصيدلي 3".

ويقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة دينا أبو المعاطي عميد كلية الصيدلة، وإشراف تنفيذي الدكتورة أماني كمال وكيل كلية الصيدلة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة راندا علي مقرر المؤتمر.

ومن جانبها، قالت الدكتورة دينا أبو المعاطي عميد كلية الصيدلة، في كلمتها أن الكلية تحرص على مواكبة الاتجاهات العالمية في البحث العلمي، ولعل المؤتمرات من أكثر المجالات التي تبرز الجديد في الفكر والثقافة.

وأضافت أن قطاع الدراسات العليا بالكلية يسعى إلى إتاحة الفرصة للعلماء والباحثين والطلاب، للتحاور والتواصل وتبادل رؤى التحديث والتطوير في شتى مجالات البحث الجديدة في العلوم الصيدلانية بمصر.

وأوضحت الدكتورة أماني كمال وكيل الكلية أن فعاليات المؤتمر تتضمن مجموعة متنوعة من الموضوعات الرائدة في مجالات الدراسات العليا والبحوث الصيدلانية.

وأشارت إلى أن المؤتمر ضم 90 ملخصا بحثيا، و28 ملصقا علميا تسلط الضوء على إسهامات علماء متخصصين من مختلف الجامعات المصرية، بالإضافة إلى المحاضرات المختلفة التي تعزز تنوع المعرفة، وتوفر للمشاركين فرصا لاكتساب مهارات متنوعة في مجالات الصيدلة وتتيح للمشاركين التفاعل مع الخبراء والتعلم من تجاربهم.

محاضرات علمية متنوعة

ومن جهة أخرى شهدت فعاليات المؤتمر أكثر من محاضرة علمية منها " دليل الصيدلي السريع لبنك المعرفة المصري" وحاضر فيها الدكتور تامر حسنين حامد مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية بالجامعة، ومحاضرة أخرى بعنوان " طرق مختلفة للكشف عن المواد النشطة البيولوجية الطبيعية من مصادر مختلفة " حاضرت فيها الدكتورة مروة عزب أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة بكلية الصيدلة ومحاضرة للدكتور مصطفى ابو السعود أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة

وعلى هامش المؤتمر تفقد نائب رئيس الجامعة معرض مستحضرات التجميل بكلية الصيدلة.

أبرز توصيات المؤتمر

وجدير بالذكر أن المؤتمر انتهي إلى مجموعة من التوصيات الهامة منها:

تعزيز فرص التعاون البحثي بين الباحثين المشاركين من مختلف الجامعات، بهدف تعزيز التبادل العلمي وتطوير المجال الصيدلاني.

دعم البحوث الابتكارية التي تسهم في تقديم حلًا للتحديات الصحية الحديثة، وتعزيز التقنيات والأساليب.

توجيه البحوث نحو التطبيقات العملية التي يمكن أن تسهم في تحسين الرعاية الصحية، وتعزيز الفعالية في استخدام الأدوية.

و دعم الأبحاث التي تستكشف تأثير التحول الرقمي على مجال الصيدلة، وكيفية تسخير التكنولوجيا لتحسين الخدمات الصحية.