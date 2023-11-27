الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

الانتهاء من تخطيط المرحلة الأولى للمدينة الصناعية بالعاصمة

خالد عباس رئيس شركة
خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية

أكد المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، على الانتهاء من تخطيط المرحلة الأولى للمدينة الصناعية بالعاصمة على مساحة 1800 فدان.

 وأوضح عباس فى تصريحات صحفية أن هناك اهتماما كبيرا من رجال الصناعة للمشاركة بالمدينة الصناعية.

وأشار إلى تحقيق 120 مليون دولار حصيلة دولارية لبيع الأراضي بالدولار حققتها العاصمة الإدارية خلال الفترة الأخيرة، وهى تمثل قيمة 10% من قيمة الأراضى.

وأكد على طرح جديد للأراضي سيتم الإعلان عنه الأسبوع المقبل بأنظمة سداد مختلفة وستكون تجربة جديدة بالسوق وسيضم الطرح 50 قطعة أرض بقيمة تصل لحوالي 5 مليارات جنيه.

Advertisements

أكد المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة  العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، على تحصيل قيمة إيجارية تصل لـ4 مليارات جنيه سنويا مقابل تأجير مقار الوزارات بالحي الحكومي، ويتم زيادة القيمة الايجارية بنسبة 5 % سنويا.

وأشار خلال فعاليات مؤتمر صحفي  بمقر شركة العاصمة الإدارية، إلى رفع أسعار الأراضي بنسبة تصل لـ10% وذلك بما يتناسب مع حجم التطوير والاعمار الذى تشهده العاصمة الإدارية.

وأوضح أن العاصمة حققت 250 مليار جنيه حصيلة بيع الأراضي لحوالي 70% من الأراضي بالمرحلة الأولى. 

وشارك المهندس خالد محمود عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD، في المؤتمر السعودي المصري العقاري SEREC، المقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على هامش افتتاح الدورة الحادية عشر من معرض عقارات النيل والمقام بالمملكة العربية السعودية. 

ويضم المؤتمر عددًا كبيرًا من المسئولين الحكوميين، وشركات التطوير العقاري والمستثمرين من مصر والسعودية ودول من أنحاء العالم. 

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتسليط الضوء على المشروعات القومية والتنمية الحضارية وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة وتعزيز العلاقات بين الدولتين.

وفي هذا السياق، أشاد المهندس خالد عباس بالعلاقات المصرية السعودية والتعاون في شتى المجالات بين البلدين، مؤكدًا أن مشاركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD في المؤتمر تأتي في إطار إستراتيجية الشركة للتوسع في الأسواق العربية والعالمية.

وأكد المهندس عباس: "إن مشروع العاصمة الإدارية هو "حلم تحقق"، حيث يمثل مدينة مستدامة وذكية متكاملة تحقق جودة حياة متميزة للمقيمين والزائرين على إجمالي مساحة تصل إلى 230 ألف فدان؛ المرحلة الأولى منها على مساحة 40 ألف فدان".

والعاصمة الإدارية هي إحدى مدن الجيل الرابع التي تطبق مفهوم المباني الخضراء وتعتمد على الطاقة النظيفة والمتجددة ونظام ذكي لإعادة تدوير المخلفات والتخلص الآمن منها، إلى جانب نظام حكومي إلكتروني للحد من النفايات وتوجد بها أيضًا محطة ضخمة لمعالجة مياه الصرف الصحي، وفوق كل هذا يضم المشروع النهر الأخضر الذي يعد رئة العاصمة.

وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات تطوير منظومة الصرف الصحي والطرق ببرج العرب الجديدة

من 134 إلى 530 ألف جنيه.. رحلة صعود أسعار شقق الإسكان الاجتماعي (انفوجراف)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المملكة العربية السعودية شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية شركة العاصمة الادارية للتنمية مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

مواد متعلقة

الإفتاء توضح حكم صلاة سنة الجمعة بعد صعود الخطيب المنبر

10 أحكام خاصة بمشاهدة الأفلام الإباحية

الإفتاء توضح حدود التعارف بين الرجل والمرأة قبل الخِطبة والضوابط الشرعية لذلك

تنسيق الجامعات، أسماء 500 طالب من أوائل الثانوية العامة للشعبة الأدبية 2023

الرئاسة في أسبوع.. قمة مصرية فلسطينية أردنية بالعلمين.. السيسي يتابع جهود مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.. وتطوير القاهرة التاريخية ومنطقة مستشفيات جامعة عين شمس

أسماء أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية المعينين والمنتخبين بالدورة الجديدة 2023 - 2027

المدرسة الشعبية.. اللهو الخفي الذي أسقط دولة التلاوة المصرية بالضربة القاضية.. وما علاقة نكسة 1967؟

في ذكرى مئويته، البابا شنودة الثالث حكيم هذا العصر ومعلم الأجيال وصاحب تاريخ حافل بالوطنية

الأكثر قراءة

قطر تكشف جنسيات الأسرى المفرج عنهم من قطاع غزة اليوم

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الإثنين 27-11-2023

كيف سيتم صرف الخبز البلدي لغير حاملي البطاقات التموينية؟ شعبة المخابز تجيب (فيديو)

فخري الفقي يكشف مفاجأة عن شكل تعويم الجنيه المنتظر

أول تعليق من بايدن على تعرض 3 طلاب فلسطينيين لإطلاق نار في ولاية أمريكية

تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه اليوم

فيديوهات خادشة على هاتفين، الداخلية تكشف تفاصيل القبض على إنجي حمادة

رئيس نادي فيوتشر يفجر مفاجأة بشأن انتقال عمر كمال للأهلي

Advertisements

منوعات

المزيد

بعد تسلمه سيارة وشقة بتوجيهات السيسي.. عرفة: أمي دعتلي يوقفلي ولاد الحلال فقابلت الريس

هنا الزاهد تؤدي مناسك العمرة في أول ظهور بعد طلاقها من أحمد فهمي

ابنتي كانت ملكة في غزة، رسالة مؤثرة من رهينة إسرائيلية مفرج عنها إلى كتائب القسام

منبه وقفل من الذهب الخالص، نرصد أغرب معروضات "نيبو" في يومه الثاني (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الإثنين 27-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الإثنين 27-11-2023

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 27-11-2023 في ختام التعاملات

المزيد

انفوجراف

سر هوس المصريين بالتكبيس.. أسعار أشهر هدايا لايف التيك توك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

11 حديثا نبويا صحيحا تبين فضائل كلمة التوحيد "لا إله إلا الله"

الجامع الأزهر: الغضب مفتاح الفتن والآثام ويزيد من التفرُّق والانقسام بين الناس

أدعية الغنى من الفقر كما وردت عن النبي

المزيد
الجريدة الرسمية