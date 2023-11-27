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وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات تطوير منظومة الصرف الصحي والطرق ببرج العرب الجديدة

د. عاصم الجزار وزير
د. عاصم الجزار وزير الاسكان، فيتو

 تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع مسئولي الوزارة، الموقف التنفيذي بعددٍ من مشروعات تطوير منظومة الصرف الصحي، وتطوير الطرق بمدينة برج العرب الجديدة، والتي شملت محطات معالجة الصرف الصحي، والصناعي، وملحقاتها، وطريق حسن علام، وعددٍ من المشروعات المختلفة الجارية بالمدينة.


وأوضح وزير الإسكان، أنه تم وجارٍ تنفيذ مشروعات بنية تحتية بمدينة برج العرب الجديدة تجاوزت الـ 34 مشروعًا، وذلك في قطاعات المرافق، والطرق، والكهرباء، والزراعة، وغير ذلك، بجانب مشروعات الصيانة الدورية، بتكلفة قاربت الـ2.6 مليار جنيه.
 

وفي ذات السياق، قام المهندس أشرف فتحي محمود، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن للأزمات والكوارث - المشرف على أعمال المرافق، بزيارة تفقدية لمدينة برج العرب الجديدة، يرافقه مسئولو الهيئة، وذلك بحضور المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، وتم عرض موقف المشروعات الجارية بمقر جهاز المدينة.
وتفقد المهندس أشرف فتحي محمود، ومرافقوه، محطة معالجة الصرف الصناعي بنظام برك الأكسدة بطاقة إنتاجية 46 ألف م3/ يوم، للمرحلة الأولى، وأعمال التوسعات الجارية بها، ليصل إجمالي الطاقة الإنتاجية إلى  100 ألف م3/يوم.


كما تفقد مسؤولو الإسكان، محطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحى بطاقة إنتاجية للمرحلة الأولى  115 ألف م3/ يوم، وكذا أعمال تطوير وتوسعة طريق حسن علام الرابط بين مدخل مدينة برج العرب، وطريق الساحل الشمالي بطول 8 كم ليصبح بعرض 7 حارات مرورية بكل اتجاه وجزيرة وسطى بعرض 5 أمتار، شاملًا الأعمال الصناعية. 
وأشاد المهندس أشرف فتحي في ختام جولته بالجهود المبذولة على أرض الواقع، وحجم المشروعات الجارية بالمدينة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجودة والمواصفات الهندسية بالإضافة إلى الالتزام بالخطط الزمنية المكثفة للانتهاء من الأعمال، ودفع عجلة التنمية داخل المدينة.

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وأكد " محمود " ضرورة الاهتمام بأعمال رفع كفاءة الطرق، وتنفيذها على أعلى مستوى، والإسراع بمعدلات التنفيذ، كما وجه بتكثيف استخدام المياه المعالجة لرى الجزر الوسطى، والمسطحات الخضراء.
وأوضح المهندس السيد همام، أنه تم تطهير شبكات الصرف الصحي،  وبالوعات الأمطار بكافة أحياء المدينة، وذلك ضمن خطة المدينة خلال فصل الشتاء، حيث تعد مدينة برج العرب الجديدة من المناطق التي تتعرض لموجات الأمطار الشديدة خلال فصل الشتاء. 
وأكد رئيس الجهاز  مواجهة مظاهر التعدي على أراضي المدينة بالبناء أو بأى من مظاهر التعدي، حيث تم إزالة 4 منازل تم بناؤها على أرض الجهاز، وتعوق تنفيذ مشروع المرافق الداخلية بمنطقة 70 فدانا بمدخل المدينة.

جدير بالذكر أن مدينة برج العرب الجديدة هي إحدى مدن الجيل الأول من المجتمعات العمرانية الجديدة، وتتمتع بموقع متميز لقربها من الساحل الشمالي حيث تبعد مسافة 8 كم من الطريق الساحلي، وكذا لقربها من القرى السياحية، ومدينة العلمين الجديدة، وتجاور أيضا مطار برج العرب الدولي وإستاد برج العرب، وتبعد عن طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي بمسافة 28كم، كما تعد الامتداد العمراني لمدينة الإسكندرية.

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الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أشرف فتحى محمود الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

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