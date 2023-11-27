الإثنين 27 نوفمبر 2023
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المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بالإسماعيلية يكشف تفاصيل عملية التطوير الشامل

الدكتور أحمد أنور
الدكتور أحمد أنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، فيتو

كشف الدكتور أحمد أنور، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، بـ جامعة قناة السويس أن عملية التطوير التي تتم الآن بالمستشفيات الجامعية هي الأولى منذ إنشاء المستشفى الجامعي، حيث تتم على مراحل ودون توقف لعمل المستشفى.  

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المستهدف من عمليات التطوير 

وأشار الدكتور أحمد أنور إلى المشروعات الجديدة التي تتم بالمستشفى الجامعي، منها مبنى العيادات الخارجية، ومبني طب الأسرة، ومبني طب وجراحة الأطفال بالإضافة إلى تطوير الأقسام الداخلية بالكامل، لافتًا إلى أن التعاون الذى يتم بين الجامعة والمحافظة والمنظومة الصحية في الإسماعيلية سيعود بالنفع على مواطني الإقليم، مقدمًا الدعم اللوجستي بالكامل للمستشفيات الجامعية حتى تحقق أهدافها. 

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وأوضح "أنور" أن المستشفى الجامعي يقوم بدور رائد على مستوى التعليم الطبي واكتساب الخبرة العملية، فضلًا عن مساهمته بالتعاون مع وزارة الصحة في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين.  

 

ولفت إلى أن تطوير مستشفيات جامعة قناة السويس يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة، لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية، وفى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية الإسراع فيما يتم بذله من جهود لتطوير منظومة الصحة في مصر. 

 

معلومات عن المستشفى الجامعي 

وأوضح المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية لجامعة قناة السويس أن المبنى الهيكلي لمستشفى جامعة قناة السويس يتكون من 4 أدوار (أرضي + 3 متكرر) بمسطح 3200 متر مربع للدور الواحد، بسعة 206 سرير، وقاعات للمحاضرات والأقسام التعليمية، ويتكون الدور الأرضي من غرف الأشعة، والعمليات، والمغسلة، والمطبخ، والتحاليل، وغرف الكاميرات والتحكم، وتشتمل الأدوار المتكررة أقسام المستشفى. 

 

وتابع "أنور" أن مبنى العيادات الخارجية يتكون من 5 أدوار (أرضي + بدروم + 2 متكرر) بمسطح 2300 متر مربع للدور الواحد، ويشتمل المبنى على 74 عيادة في مختلف التخصصات، و7 قاعات دراسية، وصيدلية، وقسم للأشعة، وقسم للتحاليل، واستراحة للأطباء والتمريض، وملحق به فراغات تكميلية وخدمية. 

 

مجمع المستشفيات التخصصية 

وأكد الدكتور أحمد أنور، أنه تم اتخاذ الإجراءات التمهيدية لإنشاء مجمع مستشفيات تخصصية، مع عقد اجتماعات مكثفة مع جميع الجهات المعنية بمحافظة الإسماعيلية، والتي على إثرها تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 31500 متر مربع  ووضع  تخطيط كامل للمشروع ليضم عدة مستشفيات مثل طب وجراحة الأطفال، ومركزًا لمناظير الجهاز الهضمي والكبد، وغيرها من المستشفيات المتخصصة من أجل تقدم خدمة طبية متميزة للمرضى، إلى جانب توسعة مستشفى الأورام والطب النووي لخدمة مرضى الأورام بإضافة دور رابع، فى ضوء زيادة الطاقة الاستيعابية لمستشفى الأورام، وتمهيدًا للانضمام لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وفقًا للمبادرة الرئاسية، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل مستشفى الأورام بالكامل لتتطابق مع معايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية. 

 

أعمال التأهيل بالمستشفى 

وأضاف أن أعمال إعادة تأهيل الأقسام الداخلية بالمستشفى الجامعي شملت المرحلة الأولى تم البدء فيها منذ 21 فبراير 2022، أما  المرحلة الثانية تم البدء فيها منذ 11مايو 2023. 

 

وشملت عمليات تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للأقسام الداخلية بالمستشفى الجامعي "كافة الأعمال المدنية والكهربائية والميكانيكية وأعمال الحريق والواجهات، والتكييف المركزي، وغيره من التجهيزات"  بسعة 206 أسرَّة في ضوء معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
 

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