جامعة القناة تقدم 21 برنامجا تدريبيا و36 ندوة وورشة عمل خلال أكتوبر ونوفمبر

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، عن حصيلة مشاركات الجامعة المجتمعية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2023، من ندوات وورش عمل وبرامج تدريبية توعوية، وزيارات مدرسية، والتى تأتي في إطار دور جامعة قناة السويس التنويري الرائد في المنطقة، ومن خلال رسالتها وتوجهها للمجتمع بمختلف فئاته وطوائفه.

الحرص على تدريب أفراد الجامعة

وأشار مندور إلى أن جامعة القناة تحرص على تدريب أفراد المجتمع داخل وخارج الجامعة، وتوعيتهم، وتقديم خدمات الإرشاد النفسي والتربوي وتعديل السلوك، وغيرها من الخدمات المجتمعية في ضوء بروتوكولات التعاون مع مختلف المؤسسات، بحيث تتناول تلك البرامج مشكلات المجتمع بالعرض والتحليل وإيجاد الحلول، بهدف تنمية الإنسان المصري، وتمكينه اجتماعيا واقتصاديا.

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إجمالي عدد البرامج

وبلغت البرامج 21 برنامجا تدريبيا وتوعويا لـ 629 مستفيدا، في موضوعات مختلفة مثل أخطار الزواج المبكر، كيفية التعامل مع أطفال التوحد، النوع الاجتماعي والتنمية المستدامة، التواصل الفعال والتأثير الإيجابي، تنمية مهارات المرأة من أصحاب الهمم، لدمجها بسوق العمل، مهارات التعامل مع الأبناء المراهقين، كيفية المحافظة على الجهاز التنفسي والقلب مع محاربة التدخين، الخدمات الرقمية وتحسين المناخ الإداري، وقدمتها إدارة تدريب أفراد المجتمع بالجامعة.

إجمالي عدد المستفيدين من البرنامج

كما بلغت حصيلة المستفيدين من الزيارات المدرسية، والندوات وورش العمل التي قدمتها إدارة الاتصالات والمؤتمرات بالجامعة 2625 مواطنا من مختلف فئات المجتمع، وهي 36 ندوة وورشة عمل، بالإضافة لعدد 15 زيارة توعوية وتعريفية لطلاب المدارس تناولت العديد من الموضوعات أهمها، واضطرابات فرط الحركة وتشتت الانتباه عند الأطفال، ندوات في الوعي البيئي ضمن مبادرة اتحضر للأخضر، إنشاء المزارع لصغار المربين، وغيرها من الموضوعات.