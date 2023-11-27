قبل انطلاق الجولة السابعة، فريقان فقط لم يتعرضا للخسارة في الدوري الممتاز

الدوري الممتاز، تعود عجلة الدوري الممتاز، للدوران من جديد غدا الثلاثاء، بعد فترة توقف بسبب الأجندة الدولية خلال شهر نوفمبر الجاري، والتي شهدت مباراتي منتخب مصر الوطني أمام كل من جيبوتي وسيراليون في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وتنطلق غدا الثلاثاء مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز، حيث تقام مباراتان، تجمع الأولى بين فريقي بيراميدز والإسماعيلي، ويستضيفها استاد الدفاع الجوي في الرابعة عصرا

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أما المباراة الثانية فتجمع فريقي الأهلي ضد سموحة، وتنطلق في السابعة مساء، ويحتضنها ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

فريقين فقط لم يتذوق طعم الخسارة بالدوري الممتاز

وقبل انطلاق مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز، يشير جدول ترتيب الدوري المحلي، إلى أن هناك فريقين فقط لم يتذوقا طعم الهزيمة حتى الآن وهما فريقا الأهلي وزد إف سي.

الأهلي خاض خمس مباريات فقط في الدوري حتى الآن، فاز في أربع مباريات وتعادل في مباراة واحدة وتتبقى له مباراة مؤجلة أمام بلدية المحلة، أمام فريق زد فخاض 6 مباريات في الدوري الممتاز، فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مثلها.

فريق زد لم يتذوق طعم الخسارة في الدوري، فيتو

مواعيد الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز

الثلاثاء 28 نوفمبر

بيراميدز ضد الإسماعيلي.. 4:00 عصرا - ستاد الدفاع الجوي

الأهلي ضد سموحة.. 7:00 مساء - ستاد المقاولون

الأربعاء 29 نوفمبر

فيوتشر ضد الزمالك.. 7:00 مساء - ستاد السلام

الخميس 30 نوفمبر

الاتحاد ضد زد.. 4:00 عصرا - ستاد الاسكندرية

طلائع الجيش ضد الجونة.. 7:00 مساء - ستاد جهاز الرياضة

فاركو ضد المقاولون.. 7:00 مساء - ستاد الجيش ببرج العرب

الجمعة 1 ديسمبر

الداخلية ضد بلدية المحلة .. 4:00 عصرا - ستاد السلام

إنبي ضد المصري … 4:00 عصرا - ستاد الجيش ببرج العرب

البنك الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.. 7:00 مساء - ستاد بتروسبورت

وتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري بفارق الأهداف عن بيراميدز، مع تبقي مباراة مؤجلة للنادي الأهلي أمام بلدية المحلة.

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة السابعة

1 - الأهلي 13 نقطة

2 - بيراميدز 13 نقطة

3 - مودرن فيوتشر 12 نقطة

4 - زد اف سي 12 نقطة

5 - الاتحاد 11 نقطة

6 - إنبي 10 نقاط

7- طلائع الجيش 10 نقاط

8 - الجونة 9 نقاط

9 - المصري 9 نقاط

10 - الزمالك 8 نقاط

11- بلدية المحلة 8 نقاط

12 - سموحة 8 نقاط

13 - سيراميكا 7 نقاط

14 - الإسماعيلي 4 نقاط

15 - فاركو 4 نقاط

16 - الداخلية 4 نقاط

17 - البنك الأهلي 3 نقاط

18 - المقاولون نقطتين

ويتصدر الأنجولي كريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري والمغربي أحمد بلحاج مهاجم الجونة ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 6 أهداف.

ترتيب هدافي الدوري المصري

1- جوب مابولولو لاعب الاتحاد السكندري: 6 أهداف.

1- أحمد بلحاج لاعب الجونة: 6 أهداف.

2- مصطفى عبد الرؤوف زيكو لاعب زد إف سي: 5 أهداف.

2- حسام أشرف لاعب بلدية المحلة: 5 أهداف.

2- أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا: 5 أهداف.

3- بيرسي تاو لاعب الأهلي: 4 أهداف.

4- جوزيف أوشايا لاعب المقاولون العرب: 3 أهداف.

4- فادي فريد لاعب سموحة: 3 أهداف.

4- أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك: 3 أهداف.

4- فيستون كالالا مايلي لاعب بيراميدز: 3 أهداف.

4- أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي: 3 أهداف.