الأهلي محتفلا بذكرى نهائي القرن: اهتزت القاهرة وكانت التاسعة

دوري أبطال أفريقيا، حرص الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك على الاحتفال بذكرى حصول الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ القلعة الحمراء الذي كان في مثل هذا اليوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر من العام 2020 بعدما تغلب على الغريم التقليدي الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر فيسبوك صورا من نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2020 أمام الزمالك، وعلق عليها قائلا: "في مثل هذا اليوم من العام 2020 اهتزت القاهرة وكانت التاسعة بتوقيت الأهلي".

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زي النهاردة في السابع والعشرين من شهر نوفمبر من العام 2020 فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على غريمه التقليدي الزمالك بهدفين مقابل هدف في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم 2020-2021.

وفاز الأهلي على الزمالك فى تلك المباراة بهدفي عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة بينما سجل هدف الزمالك الوحيد محمود عبد الرازق شيكابالا في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي ليحصد المارد الأحمر لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ القلعة الحمراء.

الأهلي يتوج بطلا لدوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي

وتوج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 11 في تاريخه على حساب الوداد المغربي بعد التعادل 1 / 1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلى قد حقق الفوز على فريق الوداد بهدفين مقابل هدف، في لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي، ليتوج الأهلي بطلا لدوري أبطال أفريقيا بمجموع اللقائين 3 / 2.

يواصل الأهلي تصدره قائمة أندية القارة الأفريقية بأحد عشر لقبًا لدوري الأبطال، أي أكثر من ضعف من يليه في الترتيب، فقد فاز كل من مازيمبي الكونغولي والزمالك المصري بخمسة ألقاب لكل منهما، ثم الترجي أربعة ألقاب، يليه كل من الرجاء والوداد المغربيان وهافيا كوناكري الغيني وكانون ياوندي الكاميروني بثلاثة ألقاب لكل منهم.

وحقق اللقب مرتين كل من: شبيبة القبائل ووفاق سطيف الجزائريين وكوتوكو الغاني وإينيمبا النيجيري، وفاز باللقب مرة واحدة كل من: الإسماعيلي المصري والإفريقي والنجم الساحلي التونسيين، والجيش الملكي المغربي، ومولودية العاصمة الجزائري وأورلاندو بايرتس وصن داونز من جنوب إفريقيا، وهارتس أوف أوك الغاني وأسيك أبيدجان واستاد أبيدجان من كوت ديفوار، وأوريكس دوالا ويونيون دوالا من الكاميرون، وكارا برازافيل من جمهورية الكونغو، وفيتا كينشاسا من الكونغو الديمقراطية.

وفاز الأهلي بالبطولة في الأعوام والمواسم التالية:

1982، وفاز الأهلي بالبطولة بعد تغلبه على كوتوكو الغاني ذهابًا بالقاهرة 3- صفر، و1-1 في كوماسي.

1987، وفاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع الهلال السوداني بالخرطوم دون أهداف، وفاز بالقاهرة 2- صفر.

2001، وفاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع صن داونز الجنوب إفريقي 1-1 في جنوب إفريقيا، وفاز بالقاهرة 3- صفر.

2005، وفاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع النجم الساحلي التونسي دون أهداف في سوسة، والفوز بالقاهرة 3-صفر.

2006، وفاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع الصفاقسي التونسي 1-1 بالقاهرة، والفوز في رادس 1- صفر.

2008، وفاز الأهلي بالبطولة بعد الفوز على القطن الكاميروني 2- صفر بالقاهرة، والتعادل 2-2 في جاروا.

2012، وفاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع الترجي التونسي 1-1 بالإسكندرية، والفوز في رادس 2-1.

2013، وفاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي 1-1 في جوهانسبرج، والفوز بالقاهرة 2- صفر.

2019-2020، وفاز الأهلي بالبطولة بعد الفوز على الزمالك بالقاهرة 2-1.

2020-2021، وفاز الأهلي بالبطولة بعد الفوز على كايزر شيفز الجنوب إفريقي بالدار البيضاء 3- صفر.

2022-2023، وفاز الأهلي بالبطولة بعد الفوز على الوداد المغربي 2-1 بالقاهرة، وفي لقاء العودة بالدار البيضاء تعادل الفريقان بهدف لكل فريق.