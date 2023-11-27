باتشيكو يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة الإسماعيلي في الدوري، عودة علي جبر

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة الإسماعيلي في إطار الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحل الإسماعيلي ضيفا على بيراميدز في الرابعة من مساء الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

قائمة بيراميدز لمواجهة الإسماعيلي

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - علي جبر - محمد حمدي - محمد الشيبي - كريم حافظ - أحمد فتحي

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خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - رمضان صبحي - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - عبد الله السعيد - سيف جعفر - يوسف أسامة

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - فخري لاكاي.

وغاب علي جبر عن مباراة بيراميدز الأخيرة أمام مازيمبي بدوري الأبطال

موعد مباراة بيراميدز القادمة أمام الإسماعيلي

ويلتقي فريق بيراميدز نظيره الإسماعيلي في الرابعة بعد غد الثلاثاء الموافق الـ28 من نوفمبر الجاري باستاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة السابعة بالدوري المصري الممتاز.

ترتيب بيراميدز والإسماعيلي بالدوري

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 13 نقطة من خوض 6 مباريات فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراة وخسارة مباراة وسجل لاعبو 8 أهداف ودخل مرماه 6 أهداف.

ويحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعدما لعب 6 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 9.

وأعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي، عن قائمة الإسماعيلي استعدادا لمواجهة فريق بيراميدز.

وجاءت قائمة الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز كالتالي:



حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، كمال السيد



الدفاع: محمد هاشم، محمد نصر، إياد العسقلاني، حمدى النقاز، محمد دسوقى، عصام صبحى، أحمد محسن، محمد عمار



الوسط: عمر الساعى، عماد حمدى، محمد عبد السميع، عبد الرحمن مجدى، نادر فرج، مروان حمدى، محمد وجدي، صالح جمعة، عبد الله السعيد، محمد بيومي، بشار أشرف، عمرو السعيد



الهجوم: ياو أنور، باسم مرسي، حسن صابر



بيراميدز يفوز على مازيمبي بهدف

وحقق فريق بيراميدز فوزا هاما على مازيمبي الكونغولي بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت في الجولة الأولى بالمجموعة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا وأقيم اللقاء على ستاد الدفاع الجوي.

وخطف فاخري لاكاي هدف بيراميدز الوحيد في الدقيقة 54.

ليخطف بيراميدز أول 3 نقاط في مشواره بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ويتصدر قمة المجموعة الأولى.

انتهت مباراتي المجموعة الأولى بالجولة الأولى بدوري أبطال أفريقيا والتي تضم فريق بيراميدز ممثل مصر مع الاهلي بالبطولة الأفريقية.

وشهدت مباراتي الجولة الأولى بالمجموعة الأولى بدوري الأبطال بفوز فريقي بيراميدز وصن داونز على فريقي مازيمبي ونواذيبو على الترتيب.

ترتيب مجموعة بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا

ويحتل فريق صن داونز صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط ويتفوق بفارق الاهداف علي بيراميدز صاحب نفس الرصيد

صن داونز 3

بيراميدز 3 نقاط

مازيمبي 0

نواذيبو 0

مباريات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى

بيراميدز ومازيمبي (1\0)

صن داونز ونواذيبو(3\0)