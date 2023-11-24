باتشيكو: بيراميدز قادر على منافسة الجميع وحققنا الخطوة الأولى نحو اللقب

دوري أبطال أفريقيا، قال البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز: إنه يتوجه بالشكر لجميع لاعبيه وكل مسئولي الإدارة ومن يعملون في بيراميدز، جميعهم يستحقون التهنئة على الفوز المستحق واللعب بصورة ممتازة، والانتصار على فريق قوي بحجم مازيمبي صاحب التاريخ الكبير في دوري الأبطال.

وتابع: بيراميدز استحق بالفعل الفوز والثلاث نقاط وأرسل رسالة للجميع بأنه رغم مشاركته بأول مرة في دوري الأبطال إلا أنه موجود وقادر على منافسة الجميع ويسعى حاليا للعبور من دور المجموعات والمنافسة بعدها على اللقب.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي أنه يعمل على أن يسير خطوة خطوة في كل مباراة يخوضها والفريق يلعب بصورة ممتازة واللاعبون يسعون للفوز في جميع مبارياتهم وينفذون تعليمات الجهاز الفني، ومن الضروري تكرار نفس الأداء في المباريات المقبلة وما تزال هناك ٥ لقاءات أخرى لابد وأن يحقق فيها الفريق الفوز ويجمع أكبر عدد من النقاط ويؤكد بلوغه إلى الدور المقبل وبتواضع شديد.

وأشار بيراميدز فريق كبير وبالانتصار على مازيمبي يأخذ أول خطوة في البطولة القارية، ومن الرائع الانتصار وبأداء قوي على فريق سبق له الفوز بلقب دوري الأبطال أكثر من مرة، وهو ما يدفع بيراميدز لأن يحصل على الثقة المطلوبة ويفوز في المباريات المقبلة ويواصل مشواره بكل قوة.

وواصل : الفريق منذ الموسم الماضي يعاني من إصابات وغيابات عديدة وحاليا الفريق يعاني من إصابات قوية وبعناصر مهمة، ولكنه مدرب واقعي ويحترم المجموعة الموجودة التي تبذل قصارى جهدها في كل تدريب لتشارك وتقدم أفضل ما لديها، ويثق في كل اللاعبين وبإمكانهم تعويض الغيابات المؤثرة، وبالفعل وجود الغيابات كان سيمنح الجهاز الفني فرصة لمزيد من الخيارات والبدائل ولكن لابد من التعامل مع الأمر الواقع واللعب بكل قوة في كل مباراة يخوضها الفريق.

و شدد على أن جميع لاعبي الفريق كانت لديهم أدوار هجومية وبالفعل كان بالإمكان تسجيل أكثر من فرصة مؤكدة أمام مازيمبي والجهاز الفني يعمل جيدا على تحسين جودة تسجيل الفرص في المباريات المقبلة لأن اللقاءات المتبقية صعبة ويجب استغلال أنصاف الفرص للتسجيل والفوز، وسعيد بشدة من اللاعبين ويستحقون الشكر على أدائهم الرائع طوال اللقاء وما نزال في البداية ولابد من نسيان نتيجة مازيمبي والتركيز في باقي المباريات خاصة وأن هناك مباراة مهمة أمام الإسماعيلي في الدوري وكذلك مباريات أخرى بدوري الأبطال.

و أشاد باتشيكو بالقائد عبد الله السعيد مؤكدا أنه لاعب جوكر ولا غنى عنه داخل الملعب، ونفس الأمر ينطبق على أحمد فتحي وشريف إكرامي وهم أكبر لاعبي الفريق والقدوة لبقية اللاعبين ووجودهم مهم في الفريق وينفذون التدريبات بمنتهى القوة وهم مثال لباقي لاعبي الفريق وسعيد بوجودهم في صفوف فريقه.

بيراميدز يفوز علي مازيمبي بهدف

حقق فريق بيراميدز فوزا هاما على مازيمبي الكونغولي بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت في الجولة الأولى بالمجموعة الاولي من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا وأقيم اللقاء على ستاد الدفاع الجوي.

أحداث الـمباراة

ساد الهدوء مجريات الشوط الأول بين فريقي بيراميدز ومازيمبي حيث أصبحت الخطورة منعدمة.

وتبادل الفريقان الاستحواذ علي الكرة في منتصف الملعب.

وتصدى حارس مازيمبي لتسديدة ماييلي مهاجم بيراميدز في الدقيقة 41.

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وخطف فاخري لاكاي هدف بيراميدز الوحيد في الدقيقة 54.

ليخطف بيراميدز أول 3 نقاط في مشواره بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ويتصدر قمة المجموعةالأولى.

تشكيل بيراميدز في مواجهة مازيمبي

وجاء تشكيل فريق بيراميدز لمواجهة مازيمبي في إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: رمضان صبحي - مهند لاشين - عبد الله السعيد - كريم حافظ

خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمود مرعي - بلاتي توريه - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - سيف جعفر - أحمد فتحي - يوسف أسامة - دودو الجباس

حكام مباراة بيراميدز ومازيمبي

وادار المباراة طاقم حكام من كينيا بقيادة الحكم بيتر كاماكو، وعاونه مواطنه جيلبيرت شيريو الحكم المساعد الأول، وستيفن ييمبي الحكم المساعد الثاني، وبروك فيليب الحكم الرابع.

وراقب المباراة بشير ولد العرب من دولة الصومال، وراقب طاقم الحكام صلاح أحمد محمد من السودان، والمنسق العام كريستوفر سوميا بامبا من مالاوي.

ويقع بيراميدز في المجموعة الاولي ومعه صن داونز ونواذيبو ومازيمبي

مواعيد 4 جولات لبيراميدز في مجموعات دوري الأبطال

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، مواعيد ٤ جولات من مباريات نادي بيراميدز في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي تنطلق مبارياتها نهاية شهر نوفمبر الجاري.

وجاءت المباريات الأربعة على النحو التالي:

الجولة الأولى: بيراميدز * مازيمبي.. يوم الجمعة ٢٤ نوفمبر.. الساعة ٦ مساء.. استاد الدفاع الجوي".

الجولة الثانية: نواذيبو * بيراميدز.. يوم السبت ٢ ديسمبر. الساعة ٤ بتوقيت موريتانيا ٦ بتوقيت القاهرة.. استاد نواكشوط شيخا ولد بيديا "ملعب نجيل صناعي".

الجولة الثالثة: صن داونز * بيراميدز.. يوم السبت ٩ ديسمبر.. الساعة ٣ عصرا بتوقيت القاهرة.. استاد لوفتوس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا.

الجولة الرابعة: بيراميدز * صن داونز.. يوم الثلاثاء ١٩ ديسمبر.. الساعة ٦ مساء.. استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

يذكر أن الجولتين الخامسة والسادسة ستقامان في الأسبوع الأخير من شهر فبراير، والأسبوع الأول من شهر مارس من العام المقبل.