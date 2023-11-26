الأحد 26 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

وصفة طبيعية لترطيب الشعر الجاف فى الشتاء

ترطيب الشعر الجاف،
ترطيب الشعر الجاف، فيتو

يحتاج الشعر إلى الترطيب اليومي للحفاظ على جمال وحمايته من الجفاف الذى يسبب التقصف وهيشان الشعر خاصة في فصل الشتاء.

ويحتاج الشعر فى فصل الشتاء إلى الترطيب الجيد والعناية بالشعر من خلال شرب الماء الوفير والتغذية السليمة والوصفات الطبيعية.

وصفة طبيعية لترطيب الشعر الجاف 

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لترطيب الشعر الجاف فى الشتاء.

المكونات:-

2 ملعقة لبن رائب

2 ملعقة كركدية مطحون

ملعقة جل صبار

الطريقة:-

  • نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات ونخلط معا جيدا حتى نحصل على قوام متجانس.
  • ثم نفرد الخليط على الشعر ونمشطه ونلفه لمدة 20 دقيقة.
  • ثم نغسل الشعر بعدها بالماء والشامبو ونجففه ونرطبه.
  • نكرر الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
وصفة طبيعية لترطيب الشعر الجاف، فيتو 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشاكل الشعر ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت:

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زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

والتغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير؛ مما يساعد في صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسيله مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

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وصفة طبيعية لعلاج الشيب وإعادة جمال شعرك

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وصفة طبيعية من القهوة وشامبو الأطفال تجعل شعرك مفرودا وتمنع تساقطه

ويأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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ترطيب الشعر الجاف الشعر الجاف وصفة طبيعية لترطيب الشعر الجاف العناية بالشعر تغذية الشعر سهام شهاب خبيرة التجميل

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