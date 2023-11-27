الإثنين 27 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

الإسكندراني وحوجن وشقو، 3 أفلام للمونتير عمرو عاكف في السينما

خالد يوسف وعمرو عاكف.فيتو
خالد يوسف وعمرو عاكف.فيتو

يعيش المونتير عمرو عاكف حالة من النشاط الفني، حيث ينتظر خلال الفترة المقبلة عرض ثلاث أعمال سينمائية في عام 2024، وهم " الإسكندراني" بطولة أحمد العوضي وزينة، و"شقو" بطولة عمرو يوسف وأمينة خليل، و"حوجن"، وذلك بعدما انتهى مؤخرا من مونتاج هذه الأفلام الذي يشارك في بطولتها نجوم كبيرة،  حيث يتولى عاكف العمليات الخاصة بالجرافيك والمونتاج لهذه الأفلام.

فيلم الإسكندراني

وأعلن عمرو عاكف انتهائه من مونتاج فيلم "الاسكندراني"،  للمخرج الكبير خالد يوسف، والمؤلف الكبير أسامة أنور عكاشة، المقرر عرضه خلال عام 2024 بدور العرض السينمائية.

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ونشر عمرو عاكف عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة تجمعه مع المخرج خالد يوسف، وعلق عليها، قائلا: "الحمد لله تم الانتهاء من مونتاج فيلم الاسكندراني للمخرج الكبير خالد يوسف والمؤلف الكبير أسامة أنور عكاشة".

وأضاف: "سعدت وفخور بالتعاون مع المخرج الكبير خالد يوسف ومبسوط جدا بأول فيلم مونتاجي لأستاذ خالد واتعلمت منك كتير.. انتظروا فيلم الإسكندراني قريبا جدا".

فيلم شقو 

كما كشف عمرو عاكف عن قرب انتهائه من مونتاج فيلم الثاني "شقو" بطولة عمرو يوسف، وإخراج كريم السبكي، حيث لا يبقى له سوى أيام قليلة جدا وينتهي من تصوير الفيلم بشكل كامل، المقرر عرضه بدور العرض السينمائية خلال موسم عيد الفطر 2024.

ونشر عمرو عاكف، عبر حسابه الشخصي بالفيسبوك، صورة تجمعه مع المنتج أحمد السبكي والمخرج كريم السبكي، وعلق عليها، قائلا: "المراحل النهائية لفيلم شقو.. مع صديقي واخويا المخرج الشاطر جدا كريم السبكي وحبيبي المنتج احمد السبكي فيلم عيد الفطر".

كما ينتظر عمرو عاكف، عرض أحدث أعماله السينمائية، والتي تولى فيها مهمة الجرافيك والمونتاج، الفيلم العالمي "حوجن" المقرر عرضه خلال افتتاح مهرجان البحر الأحمر.

وعلق عاكف على مشاركته في الفيلم، قائلا: "مشروع كبير وكان حلم وتحدي بالنسبة ليا.. شكرا أخي وصديقي المخرج الكبير ياسر الياسري إلى أي حاجة حلوة فالفيلم هو السبب فيها ومجهود جبار من مخرج بيحب كل تفصيلة".

يشار إلي أن فيلم "الإسكندراني"، من بطولة أحمد العوضي، وزينة، وبيومي فؤاد، حسين فهمي، وصلاح عبد الله، ويشارك في البطولة محمود حافظ، ومحمد رضوان، وعصام السقا، ورحاب الجمل  والوجه الجديد تسنيم مطر وآخرون، والعمل إخراج خالد يوسف، ومأخوذ عن رواية الإسكندراني، للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

بينما فيلم "شقو"، من بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وعباس أبو الحسن، إضافة إلى بعض الفنانين الذين سيظهرون كضيوف شرف، والعمل من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.

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أسامة أنور عكاشة أحمد العوضي أحمد السبكى فيلم الاسكندراني محمد ممدوح محمود حافظ محمد رضوان عمرو يوسف

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