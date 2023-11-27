الإثنين 27 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الناتو يدعو إلى تمديد الهدنة بين حماس والاحتلال

الناتو يدعو إلى تمديد
الناتو يدعو إلى تمديد الهدنة بين حماس والاحتلال، فيتو

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، اليوم الإثنين، إلى تمديد الهدنة الإنسانية التي وصلت ليومها الرابع والأخير في غزة بين إسرائيل وحركة حماس.


وقال ستولتنبرج للصحفيين: إن على إيران كبح وكلائها.

 

ومن ناحيته، أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الإثنين، أن إسرائيل وافقت على تمديد الهدنة المؤقتة في غزة مقابل الإفراج عن المزيد من الأسرى، وقال: نحن في انتظار موافقة حماس.

 

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إسرائيل توافق على تمديد الهدنة 

كما قال جون كيربي في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن واشنطن تأمل في أن توافق حماس على تمديد الهدنة كي يتم  إخراج مزيد من الأسرى.

 

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أن تل أبيب تنتظر رد حماس بشأن تمديد الهدنة ليوم إضافي مقابل إخلاء سبيل 10 أسرى.


تمديد الهدنة الإنسانية في غزة 

وبالأمس الأحد ناقش مجلس الحرب الإسرائيلي إمكانية تمديد الهدنة من يومين إلى 4 أيام، وقال مصدر إن شروط التمديد تظل دون تغيير عن الاتفاق الأصلي، مما يعني أن حماس بحاجة إلى إطلاق سراح 10 رهائن إضافيين مقابل كل يوم إضافي من توقف القتال.

 

وبالأمس أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، في بيان صادر عنها، أنها تسعى إلى تمديد الهدنة بعد انتهاء مدة الأيام الأربعة، من خلال البحث الجاد لزيادة عدد المفرج عنهم من الأسرى.

 

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، أن مصدرا مقربا من حركة المقاومة الفلسطينية حماس”، أكد موافقة الحركة على تمديد الهدنة ما بين يومين و4 أيام.


اتفاق تمديد الهدنة بين حماس وإسرائيل 

وفي السياق ذاته، كشفت تقارير عبرية الأحد، أن مجلس الحرب في دولة الاحتلال الإسرائيلية سيجتمع الليلة لبحث إمكانية تمديد الهدنة في غزة.

 

وفي وقت سابق من أمس الأحد، ذكرت تقارير إعلامية أمريكية، أن هناك محاولات كبيرة لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة لمدة 4 أيام أخرى على الأقل، وذلك لضمان إطلاق سراح جميع الأطفال والنساء.


تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة 

ومن جانبها أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، في تقرير لها، بأن فرق التفاوض تواصل  إجراء محادثات محمومة خلال وقف إطلاق النار الحالي في غزة.

 

وبحسب الصحيفة يأمل الوسطاء في ضمان استمرار وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام أخرى على الأقل بعد يوم الثلاثاء كما هو مخطط له،  مما سيسمح بالإفراج عن ما بين 40 إلى 50 آخرين من النساء والأطفال.

 

وتأتي هذه الاتصالات على خلفية رغبة المفاوضين في تأمين إطلاق سراح جميع النساء والأطفال الأسرى قبل استمرار القتال، علاوة على ذلك، حتى هذه اللحظة لم يتم إطلاق سراح المواطنين الأمريكيين الذين وردت أسماؤهم في قائمة الإفراج في الصفقة الأصلية، وهو ما يقلق البيت الأبيض، الذي يرغب في ضمان إطلاق سراح الأسرى الذين يحملون الجنسية الأمريكية.

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خارجية فلسطين: مساعٍ دولية لتمديد الهدنة في غزة

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