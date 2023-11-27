الإثنين 27 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

خارجية فلسطين: مساعٍ دولية لتمديد الهدنة في غزة

المالكي،فيتو
المالكي،فيتو

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اليوم الاثنين، إن هناك مساعي قطرية ومصرية وأمريكية وأوروبية وإسبانية لتمديد وقف إطلاق النار المؤقت بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

مساع تمديد الهدنة 

وبعد دعوته إلى وقف دائم لإطلاق النار لتجنب زيادة عدد القتلى في صفوف المدنيين، قال المالكي إن الهدنة الحالية قد تُمدَّد ليوم أو يومين أو ثلاثة أيام لكنه أضاف أن لا أحد يعرف إلى متى.

وأدلى المالكي بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، خلال منتدى الاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة.

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واليوم الاثنين هو آخر يوم في الهدنة المتفق عليها لمدة أربعة أيام بين الجانبين.

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