أسباب تحويل الحساب لـ"راكد" في البنوك وعمليات يجب إجراء إحداها خلال عام لتجنب المشكلة

حدد البنك المركزي أسباب تحويل الحساب إلى راكد حيث يجري ذلك إذا لم يتم إجراء معاملة واحدة من المعاملات التالية عليه خلال عام.

وتشمل قائمة العمليات التي إذا لم يتم إجراؤها خلال 12 شهرا تحويل الحساب إلى راكد ما يلي:

1- سحب

2- إيداع

3- تحويل

4- الاستعلام الإلكتروني أو الموثق عن الرصيد..

ولا تعتبر المعاملات التي يقوم بها البنك على حسابات العملاء، مثل خصم الرسوم أو إضافة العوائد، من المعاملات التي يتم بموجبها تنشيط الحساب.

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يبحث العديد من عملاء البنوك الذين باتت لهم حسابات راكدة في البنوك عن إجابة لتأثير هذه الحسابات على الآي سكور لهم خاصة تلك التي لا يجري عليها أي تعاملات مالية لفترات تجاوزت العام وبعضًا منها كان بغرض تحويل رواتب وخلافه عليها وتم التعامل مع بنك آخر تحت أي ظرف في عملية التحويل.

قرارات البنك المركزي

وأكد البنك المركزي المصري ضرورة استجابة البنوك لطلبات العملاء بإعادة تنشيط حساباتهم، مع عدم فرض أية رسوم على إعادة تنشيط الحسابات أو إغلاقها.

وأضاف المركزي في كتاب دوري له، أنه يُسمح بغلق الحساب في حالة مرور عام على انخفاض رصيده إلى صفر، وعدم قيام العميل بإعادة التنشيط.

موقف رسوم الحسابات الراكدة

وشدد المركزي على ضرورة عدم خصم أية رسوم أو مصاريف على الحسابات الراكدة حال انخفاض رصيدها إلى صفر، مع مراعاة عدم كشف الحساب بأية مصاريف أو عمولات وبالنسبة لحسابات الهاتف المحمول الراكدة، يسمح بخصم رسوم أو مصاريف بحد أقصى 60 جنيهًا سنويا كافي بالحساب، وذلك حال وجود رصيد لنوع الحساب ودوريته.

وعرف البنك المركزي الحساب الراكد؛ بأنه الحساب الذي لم يتم إجراء أيًا من معاملات السحب، أو الإيداع، أو التحويل، أو الاستعلام الإلكتروني أو الموثق عن الرصيد، لمدة عام بالنسبة للحسابات الجارية وحسابات الهاتف المحمول، وعامان بالنسبة لحسابات التوفير، ولا تعتبر المعاملات التي يقوم بها البنك على حسابات العملاء مثل خصم الرسوم أو إضافة العوائد، من المعاملات التي يتم بموجبها تنشيط الحساب.

الحساب النشط في البنوك

بينما تم تعريف الحساب النشط بأنه الذي تم إجراء معاملة واحدة عليه سواء سحب، أو إيداع، أو تحويل، أو الاستعلام الإلكتروني أو الموثق عن الرصيد؛ على الأقل خلال عام بالنسبة للحسابات الجارية وحسابات الهاتف المحمول، وعامان بالنسبة لحسابات التوفير، وذلك من خلال فروع البنوك أو أيًا من وسائل الاتصال أو القنوات الإلكترونية المتاحة وكذلك من خلال مقدمي خدمات الدفع بالنسبة لحسابات الهاتف المحمول.

تقرير الآي سكور

من جانبها أكدت شركة الاستعلام الائتماني الآي سكور أن الحسابات الشخصية لا تسجل في تقرير الائتمان.

وأوضحت الشركة أنه ليس هناك خطورة علي الحسابات الراكدة والمتراكم عليها رسوم كشف حساب من سنين وحساب صفرى لا يوجد به أموال، مشيرة إلى عدم تأثير ذلك على الآي سكور.

وفي سياق متصل يواجه العديد من العملاء في البنوك مشكلات عديدة بسبب تقرير الـ “آي سكور”، حيث يتسبب ذلك في منع حصولهم على قروض مرة أخرى لفترات زمنية محددة وغيرها من المشكلات.

وحددت شركة الاستعلام الائتماني الآي سكور البيانات المسموح تعديلها في التقرير الائتماني لكل عملاء البنوك وهي:

١_اذا كان هناك خطأ في اسم العميل أو رقم البطاقة

٢_ إذا سدد العميل المديونية ولم تظهر أنه تم السداد

٣_ إذا مر 6 شهور أو سنة حسب طريقة السداد من تاريخ المخالصة ولم يتم تعديل الآي سكور

٤_في الثلاث حالات السابقة يتم تقديم طلب لتعديل التقرير، ليتم مراجعته مع مقدم البيانات والرد في خلال 25 يوم عمل.

وحرصا من “فيتو” على تقديم خدمة للقارئ نرصد تفاصيل تعديل تقييم العميل من خلال شركة الاستعلام الائتماني "آي سكور".

سداد المديونية بالكامل

وطبقا لآخر مبادرات البنك المركزي، يتم تعديل الآي سكور للعملاء، بعد سداد المديونية بالكامل أو الهيكلة أو الجدولة في خلال 6 شهور، وإذا تم السداد عن طريق تسوية أو سداد ديون معدومة، سيتم تعديل التقييم في خلال سنة من تاريخ المخالصة النهائية تلقائيًا.