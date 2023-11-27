نجم الزمالك السابق يهاجم معتمد جمال: بلا بصمة ويلعب بطريقة أوسوريو

أكد طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق، أن الفوز أمس للفارس الأبيض أمام أبو سليم الليبي ضمن مباريات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، كان مهما للغاية فى بداية المشوار بالبطولة الإفريقية.

وقال طارق السيد فى تصريحات إذاعية: "لا يوجد بصمة فنية داخل الملعب حتي الآن لـ معتمد جمال مع نادي الزمالك وليس هجوم عليه أنا أحب ومقتنع للغاية بـ معتمد جمال ولكن كنت أتمني لعب الزمالك يكون بأسلوب مختلف".

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وأضاف:" كان على معتمد جمال تغيير طريقة اللعب واللعب بطريقته هو وليس الطريقة الماضية التي كان عليها الزمالك مع أوسوريو، لذلك لا يوجد اختلاف الآن عن الماضي، لذلك أطالب معتمد جمال باللعب بطريقته الفنية من أجل تطوير أداء اللاعبين".

وتابع:" فوز الزمالك أمس كان مهم للغاية لأنك فى بداية المشوار ببطولة كأس الكونفدرالية ومن المهم الفوز بجميع المباريات التي تلعب على أرضك".

طارق السيد: هجوم الزمالك عليه علامات استفهام

وقال طارق السيد إن هجوم القلعة البيضاء يحتاج لمهاجم قوي يتم التعاقد معه خلال الفترة المقبلة من أجل دعم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

وأضاف:" هجوم الزمالك عليه علامات استفهام، إذا كان زيزو ليس فى حالته الفنية يكون الفريق من الصعب أن يحرز أهداف، وعلي النادي التعاقد مع مهاجم قوي.

وأتم حديثه:" الزمالك يحتاج هداف يقوم بترجمة الفرص التي تتاح للفريق.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز على نظيره أبو سليم الليبي بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ستاد برج العرب في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ورفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الإثنين، بعد الفوز على أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.