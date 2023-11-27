الزمالك يضع تسعيرة الخواجة الجديد.. 100 ألف دولار شهريًا لخليفة أوسوريو.. ومجلس لبيب يكشف شروط المدرب المعجزة

«الأزمات عرض مستمر فى الزمالك».. بات شعارًا سائدًا يحكم البيت الأبيض حتى بعد تواجد المجلس الجديد الذى لم ينجح حتى الآن فى إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعى بالنسبة لجماهير الزمالك التى لم تلمس حتى الآن أى تغييرات جذرية فى الشكل العام داخل ميت عقبة منذ انتخاب مجلس حسين لبيب.

ولعل أحد أهم أسباب حالة التفاؤل التى استقبلت بها جماهير الزمالك مجلس الإدارة الجديد أنها كانت تمنى النفس بقدرة هذه الإدارة على استقدام مدرب أجنبى جديد يخلف الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو ويكون قادرا على إعادة القلعة البيضاء إلى منصات التتويج.

Advertisements

بدأت إدارة الزمالك أعمالها بفسخ التعاقد مع أوسوريو من طرف واحد بعد تدهور النتائج فى الفترة الأخيرة لتتفاءل جماهير القلعة البيضاء بقدرة الإدارة على استقدام بديل قوى وتبدأ فى ترشيح أسماء كبيرة لخلافة الكولومبى، أتى على رأسها والتر ماتزارى الذى تولى تدريب نابولى الإيطالى قبل أيام.

وزاد من آمال جماهير الزمالك التصريحات الرسمية التى خرجت من الزمالك بشأن أن المدرب الأجنبى الجديد سيكون موجودا بعد 10 أيام على الأكثر من رحيل أوسوريو، وأن اسمه وسيرته التدريبية سترضى طموح جماهير القلعة البيضاء ثم يأتى قرار تجديد الثقة فى معتمد جمال مخالفا لتوقعات هذه الجماهير.

ثم جاءت تأكيدات مصدر داخل نادى الزمالك بأن معتمد جمال مستمر فى منصبه حتى يناير القادم بشكل طبيعى وأنه لن يكون هناك مدرب أجنبى قبل هذا التوقيت صادما لآمال جماهير الأبيض.

الزمالك يرى أن التعاقد مع مدرب أجنبى دون حل أزمة وقف القيد والتعاقد مع صفقات سوبر لا فائدة منه، وأن استمرار معتمد جمال هو الحل الأمثل.

وأشار مصدر داخل نادى الزمالك إلى أن هناك سيناريو وحيدا للتعاقد مع مدرب أجنبى خلال الفترة المقبلة، وهو الوصول لاتفاق مع مدرب يوافق على راتب 100 ألف دولار شهريا بمساعديه.

وأكد على ضرورة أن يكون المدرب الأجنبى الجديد بخلاف راتبه القليل موافقا على القائمة الحالية من اللاعبين، وأن يكون أسلوبه مناسبا لقدراتهم، كما يتم التوضيح له أنه لن يتم التعاقد مع صفقات فى يناير بسبب وجود أزمة وقف القيد كى لا يرتفع سقف طموح المدرب الجديد.

وتسعى الإدارة بالتنسيق مع فريق الكشافة بالنادى إلى البحث عن مدرب أجنبى صغير فى السن ولكن ينتظره مستقبل واعد وأن يكون صاحب مشروع مميز وراتبه مناسب لسقف المرتب الذى حدده الزمالك للعمل مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن أزمة وقف القيد قد لا يتم حلها فى يناير المقبل رغم الوعود التى قدمها المجلس لجماهير القلعة البيضاء، لعدم وجود سيولة مالية.

وتدرس إدارة الزمالك حسم أزمة وقف القيد خلال الميركاتو الصيفى المقبل أى بنهاية الموسم الجارى والتركيز فى الوقت الحالى على أولويات دفع الرواتب المتأخرة للاعبين وإنهاء أزمة مستحقات أوسوريو المتأخرة وقيمة الشرط الجزائى. وتسعى إدارة الزمالك لجدولة مستحقات أوسوريو والتى تقدر بقيمة شهرين ونصف راتبا متأخرا، بالإضافة لقيمة الشرط الجزائى والتى تقدر بقيمة شهرين من راتبه.

وتخشى إدارة الزمالك من تمسك أوسوريو بطلب مستحقاته المتأخرة بشكل كامل وهو ما لن يقدر عليه الزمالك خلال الفترة الحالية بسبب الأزمة المالية.