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محافظات

محافظ الغربية يفتتح المتحف التعليمي بطنطا

محافظ الغربية يفتتح
محافظ الغربية يفتتح المتحف التعليمي بطنطا،فيتو

افتتح الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، المتحف التعليمي بطنطا والمقام بمدرسة علي محمد أحمد الإعدادية للبنات، التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية.

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جاء ذلك بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

وأبدى محافظ الغربية إعجابه بالمتحف والذي يضم عددا من الأقسام المتنوعة، قسم البيئات، ويشمل نموذجا للسد العالي، والنوبة، والريف المصري، الصعيدي والدلتا، حتى الإسكندرية، وقسم تعليمي يضم مجموعة من الطيور المحنطة والزواحف وأنواع الصخور، ثم القسم الفرعوني ويتضمن صورة مصغرة من المتحف المصري بمجموعة من التماثيل واللوحات الجدارية، ثم حجرة إنجازات على أرض الواقع، وتشمل عددا من الماكيتات للمشروعات القومية، وإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما يضم أيضا حجرة التربية المسرحية وتشمل بانوراما لحرب أكتوبر.

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وأشاد محافظ الغربية بالجهود الذاتية لمعلمي التربية الفنية الذين قاموا بإنشاء المتحف التعليمي بالغربية، والذي يهدف في المقام الأول إلى توعية الطلاب بعظمة الحضارة المصرية لتكوين جيل ينشأ على حب آثار مصر ويفخر ببلدة دائما، ويستهدف طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية. 

وأوضح المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم تنظيم زيارات للمدارس الإعدادية والثانوية بالمحافظة لزيارة المتحف التعليمي لزيادة الوعي وتعزيز روح الولاء والانتماء بداخل الطلاب، بالإضافة إلى زيارة المركز الاستكشافي التابع لمديرية التربية والتعليم بالغربية.

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