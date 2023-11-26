زوج يقتل زوجته بـ 25 طعنة في الغربية
أقدم زوج علي إنهاء حياة زوجتة بـ25 طعنة بسلاح أبيض "سكين وهي حامل ثم قام بذبحها بقرية الراهبين بدائرة مركز سمنود بمحافظة الغربية بسبب خلافات أسرية بينهما.
وكانت الأجهزة الأمنية تلقت اخطارا من قسم الشرطة بتلقي بلاغ من الأهالي بمصرع ربة منزل علي يد زوجها طعنا بسكين.
علي الفور انتقلت القوات الأمنية لمكان الواقعة وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المنشاوي تحت إشراف النيابة العامة وتم التصريح بالدفن.
مصرع عامل وإصابة صديقه في مشاجرة بالغربية
وكان مركز شرطة زفتى بمديرية أمن الغربية، تلقى إخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبالها (جثة عامل بورشة رخام إثر إصابته برش خرطوش - صديقه عامل بورشة رخام "مصاب" برش خرطوش – مقيمان بدائرة المركز).
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وبالفحص وبسؤال المصاب وأهلية المتوفى اتهموا (موظف "بالمعاش "، ونجله - مقيمان بدائرة المركز بإطلاق عيار ناري من سلاح كان بحوزة أحدهما مما أدى لحدوث الإصابات والتي أودت بحياة الأول لوجود خلافات جيرة بينهما.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وارشد أحدهما عن السلاح المستخدم بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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