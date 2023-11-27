«فيتو» في اجتماعات الاتحاد من أجل المتوسط.. وزير خارجية إسبانيا: الرسائل الصادرة من الحكومة الإسرائيلية زائفة.. والسلطة الفلسطينية: لم نترك غزة أبدًا

عقد خوسيه مانويل ألباريس وزير خارجية إسبانيا ورياض المالكي وزير خارجية فلسطين مؤتمرا صحفيا عقب الجلسة الأولى لاجتماعات الاتحاد من أجل المتوسط التي تعقد اليوم في مدينة برشلونة بإسبانيا.

و ذكر وزير خارجية اسبانيا أن مستقبل غزة غاية في الأهمية مشيرا إلى أن الاجتماع اليوم سينقل دعما قويا للسلطة الفلسطينية لأن حماس ليست شريكا في السلام ولا يمكن أن تكون في معادلة السلام وأكد أهمية حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية اللتين تعيشان في سلام وأمان.

وأشار إلى أنه بحث اليوم مع وزير خارجية فلسطين مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية كما التقى مع وفد مجموعة الاتصال عن القمة العربية الإسلامية حيث تم بحث أهمية العمل من أجل المستقبل.

Advertisements

موقف إسبانيا من العدوان على غزة

ومن جانبه عبر المالكي الذي تحدث باللغة الإسبانية عن ثقته بموقف إسبانيا شعبا ودولة معربا عن أمله أن يخرج اجتماع الاتحاد من أجل المتوسط اليوم بموقف موحد.

وقال: "إننا نحيي موقف الحكومة الإسبانية ورئيس وزرائها الذي حرص على زيارة رفح وأعلن دعمه للشعب الفلسطيني وللسلام والعدالة" مشيرا إلى أن الحكومة الإسبانية تدعم السلام والعدالة ونحن نحيي موقفها و نشكر الشعب الإسباني الذي أظهر دعمه في الشارع، مطالبا بإنهاء العدوان ووضع حد لقتل النساء والأبرياء، ونعتمد على دعمكم اليوم وفي المستقبل.

واضاف أن اليوم هو اليوم الأخير للهدنة والتي "كانت مفيدة جدا لنا حيث استطعنا أن نستقبل الدواء والمعونات الإنسانية والكهرباء لأن الأوضاع في غزة كارثية لا يمكن التسامح معها وعلينا القضاء علي ذلك ولا بد من وقف الحرب ولا يوجد أسلوب آخر لوقف إطلاق النار إلا بهدنة مستدامة وأن نتوقف عن حساب عدد القتلى فسبعون بالمائة منهم أطفال ونساء ولهذا فمن المهم استمرار الهدنة واستغلال الفرصة وتمديد الهدنة والعمل على امتدادها للضغط على الحكومة الإسرائيلية لعدم استمرار قتل الأبرياء.

ولفت إلى أن الفرصة سانحة لذلك فالاجتماع اليوم للاتحاد من أجل المتوسط يوجد به عدد كبير من وزراء الخارجية لبحث موضوع واحد يفرض نفسه وهو الحرب على غزة لابد من وقفها علينا الخروج جميعا بصوت عالي يمكن أن يسمع فى كل العالم لا للحرب ونعم لوقف إطلاق النار ووقف المذبحة وقتل الأبرياء الفلسطينيين.

مستقبل تمديد الهدنة بين حماس واسرائيل

وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك معلومات عن إمكانية تمديد الهدنة قال وزير خارجية فلسطين: أن الهدنة توقفت عند ١٥ ألف قتيل ولكن إذا استمرت الحرب سيكون عدد القتلى مضاعفا لأن التركيز البشري في جنوب غزة الآن كبير ويبلغ حوالي مليوني فلسطيني وبالتالي فإن أى هجمة إسرائيلية ستقتل الضعف من الفلسطينيين ومن المهم استمرار الهدنة ، وتعمل كل من مصر و قطر وأمريكا والاتحاد الأوروبى وإسبانيا معا لتمديد الهدنة يومين أو ثلاثة آخرين ثم يستمر تمديد الهدنة لوقف القتل وإنقاذ حياة الأبرياء وهو الأمر الأهم لنا و لا بد من بذل أقصى جهد لتمديد الهدنة.

و ردا على سؤال حول استدعاء السفير الإسرائيلي في إسبانيا واستدعاء السفيرة الإسبانية في تل أبيب، والانتقادات التي تم توجيهها من إسرائيل لرئيس وزراء إسبانيا لزيارته رفح قال وزير خارجية اسبانيا “إنني لن أعلق على بيانات صدرت وموقفنا من حماس من ٧ أكتوبر واضح وقد تم استدعاء سفيرة إسبانيا لوزارة الخارجية الإسرائيلية وهي عمليات دبلوماسية، ولكن الرسائل التي صدرت من الحكومة الإسرائيلية غير مقبولة وزائفة ويجب أن تقدم سفيرة إسرائيل في إسبانيا تفسيرات لتلك الرسائل ونرفض الكلمات الزائفة ونطلب شروح واضحة على ما حدث ونتمنى أن لا يعودوا للحديث عن ذلك في المستقبل ”.

مستقبل غزة بعد وقف القتال

وردا على سؤال حول ما إذا كانت السلطة الفلسطينية يمكنها العودة للحكم في غزة قال المالكي إن حماس انقلبت على السلطة الفلسطينية منذ ١٧ عاما وهم مسؤولين عن الأمن وتركوا لنا السلطة الإدارية والسلطة الفلسطينية تقدم المرتبات لـ ٦٠ ألف موظف في غزة وهم لم يتوقفوا عن تقديم أى خدمات بالنسبة للمدارس والبني التحتية واستخراج جوازات السفر وشهادات الميلاد وغيرها وبالتالي فالسلطة الفلسطينية لم تترك غزة أبدا، وستتسبب الحرب الكارثية في غزة والدمار في ارتفاع في عدد الخدمات المطلوب تقديمها وبالتالي سنحتاج لعدد أكبر من الموظفين ولكننا لم ولن نتوقف ابدأ عن أداء واجبنا ومسؤولياتنا في غزة وسنقدم الخدمات الضرورية لأن السلطة الفلسطينية مسؤولة وتعمل في كل الأراضي الفلسطينية.