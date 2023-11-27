منبه وقفل من الذهب الخالص، نرصد أغرب معروضات "نيبو" في يومه الثاني (صور)

تستمر فيتو في رصد فعاليات اليوم الثاني من النسخة الثالثة لمعرض نيبو للذهب والمجوهرات، حيث عرض المشاركون بالمعرض العديد من الأشكال المختلفة من المشغولات الذهبية بأعيرتها المتنوعة.

المشغولات الذهبية الغريبة في معرض نيبو

وأبرز الأشكال التي تم عرضها من جانب الشركات المشاركة بالمعرض، منبه من الذهب، وقفل بالمفتاح الخاص به، وكذلك سلسلة على شكل ثعبان من الذهب الخالص.

وكانت بعض الشركات قد عرضت خلال اليوم الأول من المعرض بعض المشغولات الذهبية الغريبة الأخرى والتي على رأسها نظارة سمارت ذهبية، ومشط، ومصحف يبلغ كليو جرام، يوجد به مشغولات من الذهب الخالص.

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جدير بالذكر، أن بعض المشاركين في معرض نيبو للذهب والمجوهرات أعلنوا عن توسعات جديدة وانشاء مصنع جديد في مدينة العبور ب350 مليون جنيه، للتوسع في عمليات الإنتاج وضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري.

جاء ذلك خلال فعاليات المعرض الدولي للذهب والمجوهرات "نبيو" في نسخته الثالثة والتي تعقد بالقاهرة في الفترة من 26 إلى 28 من الشهر الجاري بأرض المعارض بالتجمع الخامس.

انطلاق فعاليات معرض نيبو للذهب والمجوهرات

وانطلقت أمس الأحد، 26 نوفمبر، فعاليات معرض نيبو للذهب والمجوهرات في دورته الثالثة، والذي يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحى وزير التموين، واللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، بمشاركة 200 عارض من كبرى شركات الذهب المحلية والعربية والأجنبية.

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بصناعة المجوهرات المصرية وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الشعبة لانضباط أسعار الذهب بالأسواق المحلية كما تقرر كافة التسهيلات اللازمة لتنمية صادرات المشغولات الذهبية للأسواق العالمية، وأضاف وزير التموين، أن الدورة الحالية من معرض "نبيو" تنطلق تحت رعاية حكومية واسعة ورعاية وزارة التموين، ومصلحة الدمغة والموازين، والشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية.

ووجه وزير التموين بطرح كميات من مضبوطات مصلحة الجمارك من الذهب والفضة والمعادن النفيسة والمشغولات على منصة البورصة المصرية للسلع بصورة مزادات علنية، وذلك لإعادة ضبط الأسعار بالسوق المحلية لتتواكب مع الأسعار العالمية.

ولفت المصيلحى إلى أنه تم إجراء أولى المزايدات على الذهب منتصف نوفمبر الجاري، والتي تضمنت 66 لوط سبائك ذهبية، بإجمالي وزن 144 كجم، إضافة إلى عدد 41 لوط سبائك فضة، بإجمالي وزن 102 كيلو جرام.