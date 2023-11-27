مظاهر دعم القضية الفلسطينية داخل معرض نيبو للذهب والمجوهرات (صور)

تستمر مظاهر دعم القضية الفلسطينية من جانب عدد من المشاركين في معرض نيبو للذهب والمجوهرات، خلال ثاني أيام فعالياته في نسخته الثالثة.

ورصدت فيتو العديد من المشغولات الذهبية التي تبلور مدى حرص هذه الشركات المشاركة في المعرض على دعم وتأييد القضية الفلسطينية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

أبرز المشغولات الذهبية المعروضة

وتعد أبرز المشغولات الذهبية المعروضة في هذا الصدد، مجموعة من السلاسل الذهبية، والتي تحتوي على خريطة فلسطين، إضافة إلى شال عليه علم فلسطين بجانب صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وأوضح ممدوح عبد الله عضو شعبة الذهب والمجوهرات، أن مثل هذه المشغولات الذهبية تعد نوعًا من الدعم للقضية، لافتا إلى أنها ليست للغرض التجاري.

فعاليات المعرض الدولي للذهب والمجوهرات

يأتي ذلك خلال فعاليات المعرض الدولي للذهب والمجوهرات "نبيو" في نسخته الثالثة والتي تعقد بالقاهرة في الفترة من 26 إلى 28 من الشهر الجاري بأرض المعارض بالتجمع الخامس.

وانطلقت أمس الأحد، 26 نوفمبر، فعاليات معرض نيبو للذهب والمجوهرات في دورته الثالثة، والذي يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحى وزير التموين، واللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، بمشاركة 200 عارض من كبرى شركات الذهب المحلية والعربية والأجنبية.

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بصناعة المجوهرات المصرية وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الشعبة لانضباط أسعار الذهب بالأسواق المحلية كما تقرر كافة التسهيلات اللازمة لتنمية صادرات المشغولات الذهبية للأسواق العالمية، وأضاف وزير التموين، أن الدورة الحالية من معرض "نبيو" تنطلق تحت رعاية حكومية واسعة ورعاية وزارة التموين، ومصلحة الدمغة والموازين، والشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية.

ووجه وزير التموين بطرح كميات من مضبوطات مصلحة الجمارك من الذهب والفضة والمعادن النفيسة والمشغولات على منصة البورصة المصرية للسلع بصورة مزادات علنية، وذلك لإعادة ضبط الأسعار بالسوق المحلية لتتواكب مع الأسعار العالمية.

ولفت المصيلحى إلى أنه تم إجراء أولى المزايدات على الذهب منتصف نوفمبر الجاري، والتي تضمنت 66 لوط سبائك ذهبية، بإجمالي وزن 144 كجم، إضافة إلى عدد 41 لوط سبائك فضة، بإجمالي وزن 102 كيلو جرام.