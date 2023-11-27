الإثنين 27 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

مظاهر دعم القضية الفلسطينية داخل معرض نيبو للذهب والمجوهرات (صور)

مظاهر دعم القضية
مظاهر دعم القضية الفلسطينية داخل معرض نيبو، فيتو

 تستمر مظاهر دعم القضية الفلسطينية من جانب عدد من المشاركين في معرض نيبو للذهب والمجوهرات، خلال ثاني أيام فعالياته في نسخته الثالثة.

 ورصدت فيتو العديد من المشغولات الذهبية التي تبلور مدى حرص هذه الشركات المشاركة في المعرض على دعم وتأييد القضية الفلسطينية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

أبرز المشغولات الذهبية المعروضة

 وتعد أبرز المشغولات الذهبية المعروضة في هذا الصدد، مجموعة من السلاسل الذهبية، والتي تحتوي على خريطة فلسطين، إضافة إلى شال عليه علم فلسطين بجانب صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

Advertisements

وأوضح ممدوح عبد الله عضو شعبة الذهب والمجوهرات، أن مثل هذه المشغولات الذهبية تعد نوعًا من الدعم للقضية، لافتا إلى أنها ليست للغرض التجاري.

 

فعاليات المعرض الدولي للذهب والمجوهرات

 يأتي ذلك خلال فعاليات المعرض الدولي للذهب والمجوهرات "نبيو" في نسخته الثالثة والتي تعقد بالقاهرة في الفترة من 26 إلى 28 من الشهر الجاري بأرض المعارض بالتجمع الخامس.

 وانطلقت أمس الأحد، 26 نوفمبر، فعاليات معرض نيبو للذهب والمجوهرات في دورته الثالثة، والذي  يقام  تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة من 26 إلى 28  نوفمبر، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحى وزير التموين، واللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، بمشاركة 200 عارض من كبرى شركات الذهب المحلية والعربية والأجنبية.

 

 وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بصناعة المجوهرات المصرية وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الشعبة لانضباط أسعار الذهب بالأسواق المحلية كما تقرر كافة التسهيلات اللازمة لتنمية صادرات المشغولات الذهبية للأسواق العالمية، وأضاف وزير التموين، أن الدورة الحالية من معرض "نبيو" تنطلق تحت رعاية حكومية واسعة ورعاية وزارة التموين، ومصلحة الدمغة والموازين، والشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية. 

txt

نظارات سمارت ذهبية ومصفف شعر عيار 18، آخر تقاليع معرض نيبو في يومه الثاني

txt

المشاركون العرب والأجانب يشيدون بجودة المشغولات الذهبية في معرض نيبو (صور)

 

ووجه وزير التموين بطرح كميات من مضبوطات مصلحة الجمارك من الذهب والفضة والمعادن النفيسة والمشغولات على منصة البورصة المصرية للسلع بصورة مزادات علنية، وذلك لإعادة ضبط الأسعار بالسوق المحلية لتتواكب مع الأسعار العالمية.

 ولفت المصيلحى إلى أنه تم إجراء أولى المزايدات على الذهب منتصف نوفمبر الجاري، والتي تضمنت 66 لوط سبائك ذهبية، بإجمالي وزن 144 كجم، إضافة إلى عدد 41 لوط سبائك فضة، بإجمالي وزن 102 كيلو جرام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

شعبة الذهب والمجوهرات المشغولات الذهبية معرض نيبو للذهب والمجوهرات معرض نيبو نيبو مظاهر دعم القضية الفلسطينية

مواد متعلقة

نظارات سمارت ذهبية ومصفف شعر عيار 18، آخر تقاليع معرض نيبو في يومه الثاني

المشاركون العرب والأجانب يشيدون بجودة المشغولات الذهبية في معرض نيبو (صور)

ماكينة صراف آلي للذهب ونظارة شمسية سمارت، أغرب معروضات نيبو اليوم

أرخص سبيكة ذهبية في مصر داخل معرض نيبو للذهب والمجوهرات

الأكثر قراءة

صحيفة الحالة الجنائية للمذيعة إنجي حمادة المقبوض عليها بسبب فيديو مخل مع كروان مشاكل

بعد تحريرها من يد الحوثيين، تركيا تفجر مفاجأة عن السفينة الإسرائيلية المختطفة بخليج عدن

بعد القبض على مذيعة شهيرة، الأمن يكثف جهوده لضبط كروان مشاكل

مرتديا سترة واقية، إيلون ماسك يتجول مع نتنياهو في أحد المواقع التي تم مهاجمتها في عملية طوفان الأقصى (فيديو)

أسعار الأسماك اليوم، 200 جنيه أعلى سعر لكيلو فيليه بلطي بسوق العبور

والد ضحية القتل على يد زوجها بمنشأة القناطر يكشف تفاصيل صادمة عن الجريمة

تاريخ مواجهات إيهاب جلال مدرب الإسماعيلي أمام بيراميدز وباتشيكو

تفاصيل لقاء سياحة البرلمان ورئيس مقاطعة جيانغ سو الصينية

Advertisements

منوعات

المزيد

100 ألف دولار، سعر بلوزة خطوبة الأميرة ديانا

50 سم، طول الفأر العملاق (صورة)

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 27-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 27-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، 200 جنيه أعلى سعر لكيلو فيليه بلطي بسوق العبور

سعر جرام الذهب، حركة المؤشر الرئيسي على موقع البورصة المصرية اليوم الإثنين

أسعار الخضراوات اليوم، 150 قرشًا ارتفاعًا بسعر البطاطس في سوق العبور

حركة مؤشر الدولار الأمريكى، أين تتجه العملة الخضراء؟

المزيد

انفوجراف

آخرهم طارق عبد العزيز.. فنانون رحلوا أثناء تصوير أعمال فنية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحلبة في المنام وعلاقته بالمعاناة والمرض والفقر

فوائد المواظبة على أذكار الصباح

تفسير رؤية الخالة في المنام وعلاقتها بالوقوع في المعاصي وارتكاب الآثام والذنوب

المزيد
الجريدة الرسمية