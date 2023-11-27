العاصمة الإدارية: 4 مليارات جنيه حصيلة تأجير مقار الوزارات، و10% زيادة في أسعار الأراضي

أكد المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، على تحصيل قيمة إيجارية تصل لـ4 مليارات جنيه سنويا مقابل تأجير مقار الوزارات بالحي الحكومي، ويتم زيادة القيمة الايجارية بنسبة 5 % سنويا.

وأشار خلال فعاليات مؤتمر صحفي بمقر شركة العاصمة الإدارية، إلى رفع أسعار الأراضي بنسبة تصل لـ10% وذلك بما يتناسب مع حجم التطوير والاعمار الذى تشهده العاصمة الإدارية.

وأوضح أن العاصمة حققت 250 مليار جنيه حصيلة بيع الأراضي لحوالي 70% من الأراضي بالمرحلة الاولى.

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وأكد تلقى 350 طلب لمشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة للاستفادة من حزمة التيسيرات التى أتاحتها شركة العاصمة الإدارية للمطورين.

وأضاف أنه تمت الموافقة على منح التيسيرات لـ 150 مشروعا حتى الآن بجدولة فى سداد الأقساط بقيمة إجمالية تصل لـ 10 مليار جنيه وجاري دراسة باقي الطلبات.

وأكد أن هذه التيسيرات تستهدف مساندة الشركات والمطورين والحفاظ على حقوق العملاء واستمرار المشروعات.

وتشهد مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة إقبالا ملحوظا على الشراء وخاصة بعد الانتقال الفعلي للحكومة ومقاراتها الجديدة بالحي الحكومي، وبدء تشغيل عدد من المدارس والجامعات بالعاصمة، ونستعرض عددا من النصائح قبل الشراء بمشروعات العاصمة.

وشارك المهندس خالد محمود عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD، في المؤتمر السعودي المصري العقاري SEREC، المقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على هامش افتتاح الدورة الحادية عشر من معرض عقارات النيل والمقام بالمملكة العربية السعودية.

ويضم المؤتمر عددًا كبيرًا من المسئولين الحكوميين، وشركات التطوير العقاري والمستثمرين من مصر والسعودية ودول من أنحاء العالم.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتسليط الضوء على المشروعات القومية والتنمية الحضارية وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة وتعزيز العلاقات بين الدولتين.

وفي هذا السياق، أشاد المهندس خالد عباس بالعلاقات المصرية السعودية والتعاون في شتى المجالات بين البلدين، مؤكدًا أن مشاركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD في المؤتمر تأتي في إطار إستراتيجية الشركة للتوسع في الأسواق العربية والعالمية.

وأكد المهندس عباس: "أن مشروع العاصمة الإدارية هو "حلم تحقق"، حيث يمثل مدينة مستدامة وذكية متكاملة تحقق جودة حياة متميزة للمقيمين والزائرين على إجمالي مساحة تصل إلى 230 ألف فدان؛ المرحلة الأولى منها على مساحة 40 ألف فدان".

والعاصمة الإدارية هي إحدى مدن الجيل الرابع التي تطبق مفهوم المباني الخضراء وتعتمد على الطاقة النظيفة والمتجددة ونظام ذكي لإعادة تدوير المخلفات والتخلص الآمن منها، إلى جانب نظام حكومي إلكتروني للحد من النفايات وتوجد بها أيضًا محطة ضخمة لمعالجة مياه الصرف الصحي، وفوق كل هذا يضم المشروع النهر الأخضر الذي يعد رئة العاصمة".