الإثنين 27 نوفمبر 2023
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محافظات

الفيوم تنتهي من صيانة لجان الانتخابات الرئاسة

محافظ الفيوم الدكتور
محافظ الفيوم الدكتور احمد الانصاري، فيتو

 قال محافظ الفيوم، الدكتور أحمد الأنصاري، إنه شدد على  طاقم الصيانة، الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة، للجان الانتخابية خلال الساعات المقبلة، ومراجعة وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية.

 وكلف إدارة المواقف بالتنسيق مع إدارة المرور، للدفع بالعدد الكافي من السرفيس وتوفير الخطوط اللازمة لوصول الناخبين إلى لجانهم بسهولة ويسر خاصة بالأماكن التي بها تكدس وزحام، ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات، والتنسيق مع مرفق الإسعاف لمواجهة أي طاريء، وتوزيع سيارات الإسعاف بشكل متكافئ، والربط المباشر بين المسعفين ورؤساء اللجان للتيسير في حالة نقل أي حالات مرضية طارئة لا قدر الله. 

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اجتماع المحافظ

 جاء ذلك أثناء الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، لبحث كافة الترتيبات والاستعدادات النهائية، للانتخابات الرئاسية 2023، والمقرر إجراؤها أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل.

مسافة واحدة

 ووجه محافظ الفيوم، كافة الجهات التنفيذية، بأن يكونوا على مسافة واحدة من جميع المرشحين الرئاسيين، وكذا الالتزام التام بما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات من كافة التعليمات، ومراجعة التجهيزات النهائية وتوفير المستلزمات طبقًا لتعليمات الهيئة، للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري مشرف.

وطالب محافظ الفيوم، كافة الجهات المعنية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، بضرورة التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والخروج إلى اللجان والتصويت في صناديق الاقتراع، موضحًا أن المحافظة وكافة الأجهزة التنفيذية، تقوم بدورها في تقديم الدعم اللوجيستي، وتجهيز وإعداد المقار واللجان الانتخابية.

 وأكد ضرورة توافر اللجان فى الأدوار الأرضية قدر المستطاع، وتوفير مقاعد ومظلات باللجان، وأماكن وساحات انتظار، وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، والعمل على توفير وسائل الراحة التامة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

 

تنسيق بين الجهات الحكومية

وكلف محافظ الفيوم، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بالتنسيق مع المسئولين بمديرية التربية والتعليم، والأبنية التعليمية، والصيانة، وكافة الأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية، لمراجعة المراكز الانتخابية والمقرات، والتأكد من صلاحيتها، فضلًا عن متابعة المناطق والشوارع المحيطة المؤدية إلي اللجان الانتخابية، ورفع كافة الإشغالات، وكذا رفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة، وتوفير حرم آمن لكل لجنة، للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم، بالإضافة إلي مراجعة أعمال الصيانة بالمقار الانتخابية، وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، وتلافي أي ملاحظات من ضعف المياه بالتنسيق مع شركة المياه، والتأكيد على وجود مصدر كهرباء احتياطي بديل من خلال مولدات الديزل بالتنسيق بين الوحدات المحلية وشركة الكهرباء.

غرفة العمليات

وأكد محافظ الفيوم، ضرورة تفعيل دور غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، للتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية، وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات وشركات المرافق وكافة القطاعات، بالإضافة إلى ربط غرفة العمليات المركزية بغرف عمليات الجهات المعنية ومجلس الوزراء والتنمية المحلية، لتكون على اتصال دائم ومستمر لمتابعة الأحداث أولًا بأول.

ووجه محافظ الفيوم، مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، بإعداد بيان متكامل بكافة اللجان وإرساله لكافة الجهات المعنية، حتي يتسني لكل جهة القيام بواجبها على الوجه الأكمل، كما وجه مدير مديرية الطرق بالتنسيق مع رؤساء المدن لمراجعة مداخل ومخارج مقرات كافة اللجان، وتمهيد المداخل والمخارج التي تحتاج لذلك، للتيسير على المواطنين عند النزول إلى اللجان للإدلاء بأصواتهم، وحتي يخرج هذا العرس الديمقراطي بصورة حضارية مشرفة تليق بإسم مصر.

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