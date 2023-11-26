تفعيل حملة الملف العائلي بالمركز الطبي بكيمان فارس في الفيوم

قال الدكتور سامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، أن مديرية الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، بدأت في تفعيل حملة الملف العائلي، واتخذت من المركز الطبى بكيمان فارس، بداية للحملة، لتطبيقها في المراكز الطبية والوحدات الصحية، تصحيح الأخطاء الناتجة عن التجربة الأولى، حتي يتم تطبيق تجربة متكاملة في كل أنحاء المحافظة.

حضر بداية تفعيل الحملة، الدكتور جمال الكاشف، مدير عام الإدارة العامة للسن المدرسي بوزارة الصحة، والدكتورة هاجر منسق طب الأسرة بقطاع الرعاية الأساسية، والدكتورة نيفين شعبان، مدير إدارة الرعاية الأساسية، والدكتور هانى أنور، مدير إدارة بندر الفيوم.

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الأسر المستهدفة

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، أن حملة الملف العائلي، تستهدف تكوين ملف خاص بكل اسرة، في محيط المركز الطبي بكيمان فارس، وتم استدعاء رب كل أسرة مستهدفة لتفعيل الملف واستكمال وتحديث البيانات.

ولفت إلي أنه تم إلغاء الخدمات الصحية في وحدات التطوير والطوارئ في الإدارات الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الفيوم، لما من مركز طبي كيمان فارس، الوحدة الصحية بقرية منشأة عبدالله، والمركز الطبي بقرية سرسنا، والوحدة الصحية بقرية سنهور القبلية، والطبي بالغرق، والمركز الطبي بابوجنشو، والمركز الطبي بالشواشنة.

خدمة المواطنين

يذكر أن الإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة الصحة، بالتعاون مع إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، نظمتها تدريبا للعاملين بإدارة خدمة المواطنين بمديرية الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، تناول البرنامج التدريبي آلية العمل بإدارة خدمة المواطنين، والعمل الجماعي، وإدارة الأزمات، وإدارة الوقت، وفن التواصل، وفن التعامل مع الجمهور، واستطلاع الرأي والاستبيان، وجمع وتحليل البيانات والتقييم، وحاضر خلال مدة البرنامج التدريبي مجموعة من الباحثين الاجتماعيين بالادارة العامة لخدمة المواطنين بالوزارة.

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