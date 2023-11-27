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ثقافة وفنون

صاحبة برنامج "إنجي والناس" وظهرت في فيديو مخل مع كروان مشاكل.. أبرز المعلومات عن إنجي حمادة

انجي حمادة.فيتو
انجي حمادة.فيتو

 على مدار الساعات الماضية تصدر اسم سماح مصطفى أو الشهيرة بـ"إنجي حمادة" مؤشرات بحث جوجل وتريندات السوشيال ميديا عربيا، عقب إلقاء الأجهزة الأمنية القبض عليها، بعد انتشار فيديوهات مخلة ومنافية للآداب العامة لها عبر المنصات الرقمية وبالتحديد موقع"تيك توك" رفقة شاب يدعى “كروان مشاكل”.

 

معلومات عن إنجي حمادة

 ولم تكن تلك المرة الأولى التى تُلقي قوات الأمن القبض على إنجي حمادة، حيث تم ضبطها عام 2016 فى وضع مخل رفقة رجل أعمال بمدينتي، وأيضا سبق ضبطها فى قضايا آداب حين قامت بغناء فيديو كليب منحرف يحمل اسم “أنا زهقانة”، وتصوير بعض الإعلانات التجارية والمشاهد التمثيلية غير الأخلاقية.

فكانت بدايتها كمطربة ثم انتقلت لممارسة العمل الإعلامي، ومن بعده إلى عرض محتواها السيء عبر تيك توك..

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 ولاقت قناتها على تيك توك مردودا كبيرا وأخذ يتابعها الكثيرون ويبلغ نسبتهم 113 ألفا وتلقت أكثر من 249 ألف إعجاب على فيديوهاتها التى تتنوع بين الغناء والرقص واستعراضات.

من هي إنجي حمادة 

 وإنجي حمادة من مواليد أغسطس 1985، وبدأ ظهورها وشهرتها في 2008 وقدمت برامج في عدة  قنوات أبرزها برنامج “إنجي والناس ” على قناة الصحة والجمال، وكان كليبها أنا زهقانة السبب الرئيسى فى شهرتها، وتزوجت أكثر من مرة أبرزهم رجل أعمال شهير.

 

 

 

 

 كروان مشاكل

فى سياق آخر.. كان الدكتور  أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أصدر بيانا جديدا بشأن أزمة مسلسل الحوت بعد ظهور كروان مشاكل في مشاهد من المسلسل.

 وجاءت قرارات نقابة المهن التمثيلية كالآتي:" تغريم مبلغ مليون جنيه للشركة المنتجة لمسلسل بطن الحوت ومنع أعضاء نقابة المهن التمثيلية من التعامل مع المخرج أحمد فوزي صالح مخرج المسلسل ومن يتعاون معه يتعرض لعقوبة تصل إلى الشطب".

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